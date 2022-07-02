Universal Pictures уходит насовсем, европейцы боятся «холодной зимы»: главное о санкциях и спецоперации на 2 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 2 июля.
Universal Pictures уходит окончательно
Кинокомпания Universal Pictures заявила, что окончательно уходит из России. Universal закрывает свой офис. В сообщении, разосланном компанией ряду кинотеатров, говорится, что деятельность будет свернута в течение нескольких месяцев.
«Трудная зима»
В Европе продолжают разговоры об отказе от российского газа. Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани выразил мнение, что страну ждет «трудная зима», если Италия решит прекратить закупать у России голубое топливо.
Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в свою очередь, призвал жителей Германии экономить энергию. Он не исключил, что страна полностью откажется от российского газа.
Санкционные товары в Калининграде
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Журнал Der Spiegel сообщил, что Россия сможет перевозить в Калининград санкционные товары, но только в том объеме, в котором это было разрешено до начала спецоперации на Украине. По данным издания, в ближайшие дни Еврокомиссия должна опубликовать некоторые уточнения по этому вопросу.