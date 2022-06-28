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В Москве задержан политик Илья Яшин

Пока ему грозит до 15 суток ареста

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Илья Яшин является действующим депутатом муниципального округа Красносельский

Илья Яшин является действующим депутатом муниципального округа Красносельский

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Оппозиционный политик Илья Яшин задержан поздно вечером 27 июня в парке в районе Хамовники в Москве. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила журналистка Ирина Баблоян, гулявшая в это время с Яшиным.

— Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью Непонятно куда, — написала девушка.

Журналистка Ирина Баблоян поделилась фото с задержания Илья Яшина в Телеграм-канале

Журналистка Ирина Баблоян поделилась фото с задержания Илья Яшина в Телеграм-канале

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Позже информацию о задержании подтвердил адвокат политика Вадим Прохоров. Он написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), что Яшину вменяют статью 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Однако Ирина Баблоян заявила в Телеграм-канале, что при задержании никакого неповиновения не было.

По информации адвоката, рассмотрение дела состоится 28 июня в Хамовническом районном суде.

Всего 11 дней назад Илья Яшин стал героем интервью Юрия Дудя (признан СМИ-иноагентом), где рассуждал о том, почему он все еще на свободе.

Илья Яшин с октября 2017 по июль 2021 года был председателем Совета депутатов муниципального округа Красносельский и главой этого округа, а сейчас остается депутатом этого муниципалитета. Политик приобрел известность как один из лидеров движения «Оборона» и «Молодежного Яблока», участвуя в различных митингах и акциях протеста. С 2006 года был членом федерального бюро партии «Яблоко», но 18 декабря 2008 года был исключен из партии за то, что вошел в руководство движения «Солидарность».

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