В Москве задержан политик Илья Яшин

Оппозиционный политик Илья Яшин задержан поздно вечером 27 июня в парке в районе Хамовники в Москве. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила журналистка Ирина Баблоян, гулявшая в это время с Яшиным.

— Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью Непонятно куда, — написала девушка.