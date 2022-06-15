В Совбезе РФ нашли виновного в срыве переговоров с Украиной: главное о спецоперации за 15 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 15 июня.
Секретарь Совбеза РФ обвинил США в прекращении переговоров России и Украины
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении договоренностей с Украиной, которые бы позволили прекратить боевые действия, однако переговоры были заморожены украинской стороной. По его словам, поставки Западом оружия Украине искусственно затягивают конфликт, приводят к дополнительным жертвам и разрушениям.
— Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога, — цитирует Патрушева «Интерфакс».
Заместитель председателя Совета Безопасности, экс-президент России Дмитрий Медведев сегодня тоже упоминал США — в своем Telegram-канале он написал, что американцы «настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк». Ранее Медведев объяснял, почему в последнее время стал резко высказываться.
В России начали эксперимент по серийному производству TetraPak
Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК сообщила, что правительство надеется наладить собственное производство упаковки TetraPak, с которой после санкций возникли перебои, до конца года.
— Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, „экологичной», но она будет наша, отечественная, — сказала Абрамченко.
IKEA все-таки уходит совсем (но кое-что еще можно будет купить)
Компания IKEA, ранее заявлявшая, что магазины в России закрыты временно, приняла решение уйти с российского рынка. Магазины открывать не будут, производства продадут, сотрудников сократят.
— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем, — сообщается на сайте компании. — Как следствие, Группа компаний Интер ИКЕА и Группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе.
Товары, которые находятся на наших складах, будут проданы онлайн сотрудникам и клиентам, о сроках продажи сообщат дополнительно.
В то же время товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». На сегодняшний день на маркетплейсе есть десятки наименований, среди которых — мебель, столовые приборы, настольные лампы, кухонные принадлежности, мягкие игрушки и многое другое. Накануне аналогичная ситуация произошла с продукцией испанской сети Inditex, к которой относятся Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho: вещи появились на российском маркетплейсе Wildberries. Источник MSK1.RU объяснил, как это работает.
«Газпром» сократил подачу газа по «Северному потоку»
Газпром сокращает прокачку газа по «Северному потоку» до 67 млн кубометров в сутки. Это примерно на 60% меньше, чем плановый объем в 167 млн кубометров.
— В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — сообщили в компании.
Накануне компания сообщала, что снижает прокачку до 100 млн кубометров из-за задержки с ремонтом агрегатов.
Приморская сеть собралась судиться с переименованным McDonald’s из-за названия
Сеть «Еда и точка», включающая 18 точек во Владивостоке, намерена судиться с бывшими ресторанами McDonald’s в России, которые теперь работают под новым названием — «Вкусно и точка», если не получится решить вопрос мирным путем. Мы поговорили с владельцем «Еды и точки» Сергеем Понкратовым — он считает, что случайное совпадение здесь вряд ли возможно:
— По-честному, такая компания, как «Макдоналдс», когда что-то делает, она всё проверяет. Мы официально зарегистрированы, и нас легко найти, говорит — Панкратов.
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Новое название «Макдоналдсов» 12 июня объявил гендиректор сети в России Олег Пароев, в день открытия первых обновленных заведений в Москве. По плану еще около 250 ресторанов «Вкусно и точка» должно открыться по стране до конца июня.