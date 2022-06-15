В Совбезе РФ нашли виновного в срыве переговоров с Украиной: главное о спецоперации за 15 июня

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК сообщила, что правительство надеется наладить собственное производство упаковки TetraPak, с которой после санкций возникли перебои, до конца года.



— Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, „экологичной», но она будет наша, отечественная, — сказала Абрамченко.