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Приморская сеть «Еда и точка» собирается судиться с новым российским «Макдоналдсом» за название

Владелец бизнеса во Владивостоке считает, что ему испортили готовящийся выход в другие регионы

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Во Владивостоке работают <nobr class="_">18 заведений</nobr> «Еда и точка»

Во Владивостоке работают 18 заведений «Еда и точка»

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Новое название бывших ресторанов McDonald’s в России — «Вкусно и точка» — понравилось не всем. Сеть «Еда и точка», включающая 18 точек во Владивостоке, намерена судиться с федеральными конкурентами, если не получится решить вопрос мирным путем. Мы поговорили с владельцем «Еды и точки» Сергеем Понкратовым, и он объяснил, почему это не просто совпадение и как это может разрушить планы по развитию его бизнеса.

Новое название «Макдоналдсов» 12 июня объявил гендиректор сети в России Олег Пароев, в день открытия первых обновленных заведений в Москве. По плану еще около 250 ресторанов «Вкусно и точка» должно открыться по стране до конца июня.

По словам Сергея Понкратова, случайное совпадение здесь вряд ли возможно:

— По-честному, такая компания, как «Макдоналдс», когда что-то делает, она всё проверяет. Мы официально зарегистрированы, и нас легко найти.

В своих соцсетях «Еда и точка» быстро отреагировала на новости от обновленного «Макдоналдса»

В своих соцсетях «Еда и точка» быстро отреагировала на новости от обновленного «Макдоналдса»

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Сергей Понкратов подчеркнул, что у «Еды и точки» нет финансовых претензий к переименованному «Макдоналдсу», для компании принципиально, чтобы федералы отказались от созвучного с приморской сетью названия.

— Если мы выйдем в любой другой регион, наша торговая марка будет восприниматься как что-то вторичное, что-то производное от них. Мы хотели выходить в западную часть России, прежде всего нас интересовала Москва, — рассказал Сергей Понкратов. — Хоть слово «точка» в названии использовали многие, но вот игра слов «и точка» — уникальная, не было в России ничего подобного, кроме нас. А ведь у нас готовились к выходу также проекты «Обед и точка» и «Кофе и точка».

Как рассказал Сергей Понкратов, «Еда и точка» сейчас ищет посредников, которые будут представлять ее интересы и вести претензионную работу. Если же не получится мирно договориться, приморская компания пойдет в суд.

— Проблема в том, что новое название нигде не показывают, никто его не видел: ни в меню, ни на сайте, ни в «Инстаграме» (деятельность социальной сети запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), — отметил Сергей Понкратов. — Есть вероятность, что с их стороны это какая-то маркетинговая стратегия. Я вообще думаю, что у них будет в итоге другое название.

Мы попытались получить комментарий от представителей «Вкусно и точка», однако на момент публикации этого сделать не удалось.

Название «Вкусно и точка» действительно пока не фигурирует ни в каких вывесках или фирменной полиграфии

Название «Вкусно и точка» действительно пока не фигурирует ни в каких вывесках или фирменной полиграфии

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Напомним, до объявления нового названия McDonald’s подавал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас». Кроме того, сеть не будет использовать наименований блюд, зарегистрированных как торговые марки. Для «Макдоналдса» это «БигМак», «Биг Тейсти», «Филе-о-Фиш», «Макнаггетс» и так далее.

А вот логотип новой сети был обнародован заранее. На нем изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Хотя, например, жители Архангельска считают, что логотип полностью совпадает с логотипом местного магазина северных сувениров «Множество».

В центре — новый логотип сети, по-прежнему напоминающий <nobr class="_">букву М</nobr>

В центре — новый логотип сети, по-прежнему напоминающий букву М

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Напомним, McDonald’s продал свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляла 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

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