Приморская сеть «Еда и точка» собирается судиться с новым российским «Макдоналдсом» за название

— Если мы выйдем в любой другой регион, наша торговая марка будет восприниматься как что-то вторичное, что-то производное от них. Мы хотели выходить в западную часть России, прежде всего нас интересовала Москва, — рассказал Сергей Понкратов. — Хоть слово «точка» в названии использовали многие, но вот игра слов «и точка» — уникальная, не было в России ничего подобного, кроме нас. А ведь у нас готовились к выходу также проекты «Обед и точка» и «Кофе и точка».

Как рассказал Сергей Понкратов, «Еда и точка» сейчас ищет посредников, которые будут представлять ее интересы и вести претензионную работу. Если же не получится мирно договориться, приморская компания пойдет в суд.