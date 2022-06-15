Приморская сеть «Еда и точка» собирается судиться с новым российским «Макдоналдсом» за название
Владелец бизнеса во Владивостоке считает, что ему испортили готовящийся выход в другие регионы
Новое название бывших ресторанов McDonald’s в России — «Вкусно и точка» — понравилось не всем. Сеть «Еда и точка», включающая
Новое название «Макдоналдсов» 12 июня объявил гендиректор сети в России Олег Пароев, в день открытия первых обновленных заведений в Москве. По плану еще около 250 ресторанов «Вкусно и точка» должно открыться по стране до конца июня.
По словам Сергея Понкратова, случайное совпадение здесь вряд ли возможно:
— По-честному, такая компания, как «Макдоналдс», когда что-то делает, она всё проверяет. Мы официально зарегистрированы, и нас легко найти.
Сергей Понкратов подчеркнул, что у «Еды и точки» нет финансовых претензий к переименованному «Макдоналдсу», для компании принципиально, чтобы федералы отказались от созвучного с приморской сетью названия.
— Если мы выйдем в любой другой регион, наша торговая марка будет восприниматься как что-то вторичное, что-то производное от них. Мы хотели выходить в западную часть России, прежде всего нас интересовала Москва, — рассказал Сергей Понкратов. — Хоть слово «точка» в названии использовали многие, но вот игра слов «и точка» — уникальная, не было в России ничего подобного, кроме нас. А ведь у нас готовились к выходу также проекты «Обед и точка» и «Кофе и точка».
Как рассказал Сергей Понкратов, «Еда и точка» сейчас ищет посредников, которые будут представлять ее интересы и вести претензионную работу. Если же не получится мирно договориться, приморская компания пойдет в суд.
— Проблема в том, что новое название нигде не показывают, никто его не видел: ни в меню, ни на сайте, ни в «Инстаграме» (деятельность социальной сети запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), — отметил Сергей Понкратов. — Есть вероятность, что с их стороны это какая-то маркетинговая стратегия. Я вообще думаю, что у них будет в итоге другое название.
Мы попытались получить комментарий от представителей «Вкусно и точка», однако на момент публикации этого сделать не удалось.
Напомним, до объявления нового названия McDonald’s подавал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас». Кроме того, сеть не будет использовать наименований блюд, зарегистрированных как торговые марки. Для «Макдоналдса» это «БигМак», «Биг Тейсти», «Филе-о-Фиш», «Макнаггетс» и так далее.
А вот логотип новой сети был обнародован заранее. На нем изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — оранжевого. Зеленый фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости. Хотя, например, жители Архангельска считают, что логотип полностью совпадает с логотипом местного магазина северных сувениров «Множество».
Напомним, McDonald’s продал свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляла