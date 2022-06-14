«Прекращается ведение социальных страниц»: Наталья Поклонская раскрыла новое место работы
Ей придется свернуть публичную деятельность
Наталья Поклонская в своем телеграм-канале объявила о новом месте работы. Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы с 14 июня назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова.
Прокурор сделала акцент на том, что публичную деятельность вести больше не будет.
— Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала Наталья Поклонская и порекомендовала СМИ обращаться за комментариями в пресс-службу Генпрокуратуры.
Напомним, 13 июня президент России Владимир Путин специальным указом уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества.
Ранее прокурор и политик назвала российскую спецоперацию на Украине «бедой, трагедией и катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» для России и Украины.