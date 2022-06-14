Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества: главное вокруг спецоперации на Украине за 13 июня
Рассказываем о главном, что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 13 июня.
Увольнение Поклонской
Владимир Путин специальным указом уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская объяснила, что указ связан с ее новой должностью. Какой именно — пока неизвестно.
— Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие! — написала бывший прокурор Крыма в своем Telegram-канале.
В Россотрудничестве отметили, что Поклонская проявила себя «бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников» и сделала многое для возвращения в Россию пленных. Также она занималась доставкой гуманитарной помощи на территорию Украины.
Напомним, саму спецоперацию Поклонская называла «бедой, трагедией и катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» для России и Украины.
Риски ядерной войны
Стали самыми высокими со времен Холодной войны. Так считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
— Наблюдаются ясные признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился. Все державы, входящие в «ядерный клуб», увеличивают число боеголовок и ведут модернизацию ядерных арсеналов, — говорится в докладе института.
Специалисты считают, что вскоре впервые за несколько десятилетий количество ядерного оружия в мире может увеличиться. Они предполагают, что эта тенденция может оказаться долгосрочной.
Конец кинотеатров?
Кинотеатры в разных регионах России сокращают часы работы и даже переходят на работу только в выходные дни. Некоторые — закрылись. Об этом ТАСС сообщили региональные бизнес-омбудсмены.
— По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, к сожалению, сокращается и персонал, — сказал агентству Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.
По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, к концу года убыток отрасли составит 11,1 миллиарда рублей.
События на Украине
Страна начала подготовку к проведению «Евровидения» в 2023 году. Где именно пройдет конкурс, пока неизвестно.
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— Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность, рассматриваем различные локации. Какие, пока не можем анонсировать, — сказал Кирилл Тимошенко, замглавы офиса Зеленского.
Кратко — о других ключевых событиях:
- правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи: в стране ожидается сложная зима;
- украинский суд наложил арест на корпоративные права собственности на крупное производство минеральных вод. По сообщению украинского СМИ «Экономическая правда», речь идет о воде «Моршинская и «Миргородская», их владелец — российский миллиардер Михаил Фридман.