Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества: главное вокруг спецоперации на Украине за 13 июня

В Россотрудничестве отметили, что Поклонская проявила себя «бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников» и сделала многое для возвращения в Россию пленных. Также она занималась доставкой гуманитарной помощи на территорию Украины.

Напомним, саму спецоперацию Поклонская называла «бедой, трагедией и катастрофой», а букву Z — символом «трагедии и горя» для России и Украины.

Риски ядерной войны

Стали самыми высокими со времен Холодной войны. Так считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира.