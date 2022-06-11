В России предложили запретить рекламу на иностранном языке: новости вокруг спецоперации за 10 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 10 июня.
Центробанк проверит законность комиссий по валютным счетам
Центральный банк России заявил, что проверит, как именно банки планируют вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан, о которых они стали сообщать. Банк проверит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона. Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.
Ключевая ставка вернулась на доспецоперационный уровень
Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 1,5 процентного пункта. В результате ставка составила 9,5% годовых — последний раз на этом уровне она была в феврале.
— Замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, — говорится в объяснении этого решения от ЦБ.
Также, по сообщению Банка России, он будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка в 2022-м будет находиться в диапазоне 10,8–11,4%, в 2023-м — 7–9%, а в 2024-м — 6–7%.
На закупку флагов и гербов России для школ потратят 970 миллионов рублей
На флаги, гербы, флагштоки для российских школ правительство потратит более 970 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Еще в апреле стало известно, что учебные недели в школах будут начинаться с поднятия флага и государственного гимна, на днях появился документ, в котором прописан стандарт церемонии поднятия флага.
Госдума рассмотрит закон об иностранном владении сервисами онлайн-объявлений
Депутат «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в российских сервисах по размещению объявлений, если их аудитория превышает 10 млн пользователей в месяц. При этом владельцев таких площадок хотят обязать не допускать их использование в противоправных целях и распространение порочащей информации, а также установить единый измеритель аудитории.
В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская инициировала законопроект, запрещающий рекламные вывески на иностранных языках. Она объяснила РИА Новости, что латиницей предлагается писать только торговую марку. Если закон примут, его нарушение будет грозить штрафами.
Экспортеры могут не продавать 50% валютной выручки
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Правительственная комиссия отменила требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Требование продавать 80% валютной выручки было введено в конце февраля для поддержания рубля. В конце мая требование снизили до 50%, теперь отменили для всех.