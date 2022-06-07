Пока Россия собиралась отказываться от Болонской системы образования, система отказалась сама. События вокруг спецоперации 6 июня

В мае в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов. Позже было объявлено, что отказ от Болонской системы в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры.



Визовый режим с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для граждан России.



— Я считаю, что то, о чем вы говорите [введение визового режима для граждан РФ], — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата, — сказал он на встрече с журналистами.

