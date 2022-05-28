«Каждый раз, когда по ТВ показывали обстрелы, я понимал: сейчас придут бить»: рядовой Парамошкин вернулся из украинского плена

— Вам, когда звонили украинцы, — спрашиваю маму, — предлагали выходить с протестом?



— Предлагали, конечно. У них там одна тема. Выходите на митинги. А куда я пойду? Кто я такая? Я что-то решаю?

— А если бы решали, пошли бы?

— Нет, конечно. Я не считаю, что Россия — агрессор. При любом раскладе не считаю. Я, наверное, патриот Родины. И сын тоже. В армию пошел. Не отклоняемся мы. За Родину.

Я молча смотрю на Елену Алексеевну Парамошкину. Простая русская женщина, бухгалтер, муж работает на заводе по изготовлению шин, дочь — студентка. Она только что пережила самые трудные для любой матери месяцы. Сейчас ни ей, ни ее детям ничего не угрожает. От ее слов не зависит благополучие семьи. Ее слова могли бы быть вообще не опубликованы в СМИ. Она вольна сейчас сказать всё, что по-настоящему думает. И она говорит:



— Как правильно, как неправильно — я не имею права судить. Кто я такая? Но я считаю, что Россия — все-таки не агрессор. Я считаю, что всё это правильно делается. Что этих нациков надо... Вот даже Дима говорит, что этих нациков надо… убирать.

