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ВЦИОМ обновил рейтинг доверия Путину и правительству

Работу президента одобрили 78,4% опрошенных

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По данным ВЦИОМ, рейтинг президента вырос после начала спецоперации на территории Украины

По данным ВЦИОМ, рейтинг президента вырос после начала спецоперации на территории Украины

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ВЦИОМ вновь опубликовал еженедельно обновляемый рейтинг президента, правительства и партий, представленных в Госдуме. По данным центра изучения общественного мнения, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 78,4% (+0,7 процентного пункта за неделю). Работу премьер-министра и правительства одобряют 52,5% и 52,3% респондентов соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,3% респондентов, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,8%, лидеру КПСС Геннадию Зюганову — 30,4%, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергею Миронову — 29,5%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,7%. На момент проведения опроса новый председатель ЛДПР еще не был определен, 27 мая на эту должность избрали Леонида Слуцкого.

Партию «Единая Россия» поддержали 41,2% опрошенных, КПРФ — 11,2%, ЛДПР — 8,4%, «Справедливую Россию» — 5,7%, «Новых людей» — 4,5%.

ВЦИОМВладимир Путинсоцопрос
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