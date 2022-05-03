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Спецоперация на Украине

Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях

Документ отвечает на «недружественные действия некоторых иностранных государств»

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Конкретный список компаний и лиц, попавших под контрсанкции, составит правительство

Конкретный список компаний и лиц, попавших под контрсанкции, составит правительство

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Президент Владимир Путин 3 мая подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Перечень компаний и лиц, попадающих под российские контрасанкции, правительство РФ должно составить в 10-дневный срок.

Согласно документу, запрещен вывоз за пределы РФ производимой в стране продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Кроме того, запрещается исполнять обязательства по сделкам перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями РФ, и совершать с ними финансовые операции.

Чиновникам также запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются российские контрсанкции.

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Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. США, члены Евросоюза и другие страны ответили на действия России уже несколькими пакетами санкций, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. За событиями вокруг конфликта мы следим в онлайн-трансляции.

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