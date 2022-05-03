Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях

Президент Владимир Путин 3 мая подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Перечень компаний и лиц, попадающих под российские контрасанкции, правительство РФ должно составить в 10-дневный срок.

Согласно документу, запрещен вывоз за пределы РФ производимой в стране продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Кроме того, запрещается исполнять обязательства по сделкам перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями РФ, и совершать с ними финансовые операции.

