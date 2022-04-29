«Абсолютное большинство поддерживает нашу армию»: Анатолий Локоть от лица сибиряков высказался о спецоперации

В четверг, 28 апреля, на ютьюб-канале «Редакция» вышел первый выпуск серии о том, как поменялась жизнь россиян после начала спецоперации на Украине. В него вошли отзывы жителей Новосибирска о происходящем. Помимо простых сибиряков комментарий «Редакции» дал и мэр города Анатолий Локоть. От лица сибиряков он заявил, что они поддерживают российскую армию.

— Мы стараемся поддерживать нашу армию. В данном случае я говорю даже больше не от лица власти, а «мы» — сибиряки. Вообще это традиционно. У нас армию любят, у нас к армии хорошее отношение, — заявил Локоть.

