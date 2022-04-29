«Абсолютное большинство поддерживает нашу армию»: Анатолий Локоть от лица сибиряков высказался о спецоперации
Комментарий по этому поводу он дал
В четверг, 28 апреля, на ютьюб-канале «Редакция» вышел первый выпуск серии о том, как поменялась жизнь россиян после начала спецоперации на Украине. В него вошли отзывы жителей Новосибирска о происходящем. Помимо простых сибиряков комментарий «Редакции» дал и мэр города Анатолий Локоть. От лица сибиряков он заявил, что они поддерживают российскую армию.
— Мы стараемся поддерживать нашу армию. В данном случае я говорю даже больше не от лица власти, а «мы» — сибиряки. Вообще это традиционно. У нас армию любят, у нас к армии хорошее отношение, — заявил Локоть.
Журналистка «Редакции» Саша Сулим спросила у мэра, выделялись ли на распространение буквы «Z» на общественном транспорте бюджетные деньги. Анатолий Локоть ответил отрицательно:
— Нет, бюджетных денег здесь точно нет. Это я вам открыто и откровенно говорю. Предприятия сами... Здесь не требуется бюджетных средств — здесь просто идея подхватилась. При этом не только муниципальные предприятия, но и коммерческие тоже. То есть вот эта тема пошла.
И всё же мэр Новосибирска подтвердил, что настроения в городском обществе из-за спецоперации действительно разные, но есть одно «но».
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— Настроения есть разные, безусловно. Не только в Академгородке. Но чтобы это было масштабно — этого не ощущается. Чтобы были заклеены плакатами балконы или кто-то выходил в одиночные пикеты. Я подчеркиваю, что абсолютное большинство с пониманием относится к тому, что происходит на Украине и поддерживает нашу армию, — завершил мэр.
Ранее о спецоперации российских военных в Донбассе высказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников.