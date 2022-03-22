Госдума собирается ввести амнистию по экономическим преступлениям. Кого это коснется в Новосибирске?

После введения западных санкций за военную операцию на Украине в Госдуме предложили амнистировать экономических преступников средней руки, чтобы они поднимали российскую экономику, создавая рабочие места для импортозамещения. Эксперты считают, это разгрузит судебную и пенитенциарную системы для других государственных задач. Для каких и кого коснется предстоящая экономическая амнистия — в материале НГС.

Кого коснется амнистия

Амнистия распространится на уже отбывающих наказание преступников и на тех, кто нарушил закон до вступления документа в силу. При этом их не освободят от обязанности возместить причиненный ущерб. Предполагается, что под действие амнистии попадут люди, которые осуждены по статьям УК: мошенничество и присвоение или растрата (не считая особо крупного размера), незаконное предпринимательство, злостное уклонение от уплаты долгов и налогов, незаконное использование средств индивидуализации и злоупотребление полномочиями (без тяжких последствий).