Госдума собирается ввести амнистию по экономическим преступлениям. Кого это коснется в Новосибирске?

После введения западных санкций за военную операцию на Украине в Госдуме предложили амнистировать экономических преступников средней руки, чтобы они поднимали российскую экономику, создавая рабочие места для импортозамещения. Эксперты считают, это разгрузит судебную и пенитенциарную системы для других государственных задач. Для каких и кого коснется предстоящая экономическая амнистия — в материале НГС.
Кого коснется амнистия
Амнистия распространится на уже отбывающих наказание преступников и на тех, кто нарушил закон до вступления документа в силу. При этом их не освободят от обязанности возместить причиненный ущерб. Предполагается, что под действие амнистии попадут люди, которые осуждены по статьям УК: мошенничество и присвоение или растрата (не считая особо крупного размера), незаконное предпринимательство, злостное уклонение от уплаты долгов и налогов, незаконное использование средств индивидуализации и злоупотребление полномочиями (без тяжких последствий).
Амнистия будет не безусловной: по каждому преступнику решение примут отдельно.
Авторы инициативы объясняют ее актуальность серьезной санкционной нагрузкой на экономику и необходимостью высвободить бизнесменов, которые смогут создавать рабочие места и организовывать предприятия для импортозамещения.
Об этом в законопроектах не пишут
Кроме необходимости противостоять санкциям, существуют и другие предпосылки амнистии, утверждают опрошенные НГС эксперты. По мнению председателя Новосибирской городской коллеги адвокатов Александра Баляна, системы суда и исполнения наказаний необходимо разгрузить для более важных государственных дел.
— Требуется высвободить огромную долю ресурсов правоохранительной, судебной и пенитенциарной систем России для обработки нарастающего вала «военно-процессуальных» задач. К примеру, мы видим, что количество объявленных поводов и оснований для возбуждения уголовных дел по подследственности военных следственных органов СК (военные преступления, против человечности типа геноцида и т. п.) за прошедший месяц приблизилось к общему числу всех уголовных дел, расследуемых в этой системе. Значит, нужно освобождать ресурсы всех подразделений СК РФ и следственной службы ФСБ от всего, что не является крайне необходимым в решении задач государства в особый период, — считает Александр Балян.
По мнению эксперта, после амнистии большинство дел по экономическим составам будут оперативно прекращаться следователями и судами, а по вынесенным приговорам наказание смягчится до не связанного с лишением или ограничением свободы.
По мнению адвоката Виталия Ветрова, одна из предпосылок амнистии — недостаток ресурсов для обеспечения необходимым уже отбывающих заключение и необходимость освобождения места в колонии по другим составам преступлений.
— Я слегка сомневаюсь, что указанные в законопроекте предпосылки по стимулированию бизнеса могут быть заметными, но в любом случае любая амнистия в этой сфере, если она, конечно, не касается уж сильно отмороженных жуликов, будет на пользу, — добавил Ветров.
«Резиновые» статьи
По мнению главного редактора и директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, предложенная амнистия не коснется большинства предпринимателей, которые сидят за решеткой под следствием или уже отбывают срок. Причина — невключение в список частей 4 статей 159 и 160 УК (мошенничество и присвоение или растрата в особо крупном размере).
— Проблема в том, что большинство громких дел против бизнесменов возбуждается по «предпринимательским» статьям УК (ч. 4 ст. 159 и 160 УК). Это так называемые «резиновые» статьи, под которые креативный следователь может подогнать практически любую бизнес-историю, допускающую неоднозначное толкование (особо крупный ущерб — от миллиона рублей). Амнистия в предложенном виде больше похожа на имитацию заботы об улучшении климата для предпринимателей, — говорит Кузнецов.
Адвокат Ирина Гребнева солидарна с Кузнецовым.
— В проект не попали самые распространенные «предпринимательские» статьи — мошенничество и растрата в особо крупном размере. Ранее принятые амнистии также их не учитывали. Именно потому, что политически мотивированные дела как раз по этим статьям и квалифицируются. Амнистия не сгладит перегибы и парадоксы на местах, — считает Гребнева.
Отметим, что проект постановления об амнистии может существенно измениться до его рассмотрения. Исходная версия направлена на рассмотрение профильного комитета по государственному строительству и законодательству 17 марта. Так или иначе опрошенные НГС эксперты полны скепсиса насчет этой инициативы.
— В прошлые годы федеральные власти регулярно поднимали вопрос о смягчении уголовных последствий для предпринимательской деятельности. Но, как говорит моя знакомая-адвокат, смягчение выражалось в том, что для предпринимателей выпускали Уголовный кодекс в мягкой обложке, — добавил главный редактор «ЦДЖ» Андрей Кузнецов.
Кстати, на следующий день после внесения проекта постановления амнистии в Госдуму внесли и законопроект о введении в УК новых видов экономических преступлений: 173.3 УК «Фальсификация документов бухгалтерского (налогового) учета, бухгалтерской (налоговой) отчетности» (наказание — до 4 лет лишения свободы), мошенничество в налоговой сфере 159.7 УК (санкция — до 10 лет колонии). В число предложений входит криминализация регистрации индивидуального предпринимателя в качестве подставного лица.
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