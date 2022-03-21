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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Ольга Беляева

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Сегодня состоится суд о признании компании Meta экстремистской организацией в России. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, две последние платформы уже заблокированы в РФ.

Напомним, заявление в суд с таким требованием Генпрокуратура РФ направила 11 марта 2022 года. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях компании распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине.

Дело очень быстро пустили в ход: 16 марта его назначили к судебному разбирательству и 16 марта провели беседу с участниками процесса. Заседание состоится 21 марта, и на нем, как ожидают юристы, суд признает Meta экстремистской организацией.

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Ольга Беляева

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Новое к этому часу:

  • в Киеве на территории одного из торговых центров начался сильный пожар, погиб один человек, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко. Инцидент произошел в Подольском районе города. До этого Кличко опубликовал сообщение о том, что в Подольском районе украинской столицы, в частности в районе торговых площадей, произошло несколько взрывов;
  • на Украине теперь запрещены видеорегистраторы. Это решение власти приняли для того, чтобы водители не раскрывали таким образом передвижение и дислокацию военных подразделений и техники;
  • утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром», сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, в данный момент угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. По сообщению Минобороны РФ, в минувшую субботу оно предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.

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Мария Захарова

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Дальневосточный федеральный университет ввел временный мораторий на оплату обучения иностранными студентами (таких свыше 1,3 тысячи) из-за сложностей с денежными переводами из-за рубежа, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.

Иностранным студентам помогают бесплатным горячим питанием и с оформлением карт «Мир». В критической ситуации вуз готов и на единоразовые выплаты иностранным студентам, которым ранее разрешили пока не оплачивать обучение и проживание.

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Ольга Беляева

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Ключевые события 19 и 20 марта

Коротко о том, что произошло в российско-украинском конфликте за эти выходные:

  • актриса и глава фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Она рассказала, что ей «дали понять, что возвращаться нежелательно»;
  • военное положение на Украине продлено на 30 суток;
  • LG Electronics приостановила все поставки в Россию;
  • глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS;
  • Правительство РФ выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций.

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