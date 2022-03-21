Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Сегодня состоится суд о признании компании Meta экстремистской организацией в России. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, две последние платформы уже заблокированы в РФ.

Напомним, заявление в суд с таким требованием Генпрокуратура РФ направила 11 марта 2022 года. Ведомство в своих требованиях ссылается на то, что в соцсетях компании распространяют призывы к насилию в связи с проводимой ВС РФ спецоперацией на Украине.