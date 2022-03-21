Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Сегодня состоится суд о признании компании Meta экстремистской организацией в России. Компании Meta принадлежат WhatsApp, Facebook и Instagram, две последние платформы уже заблокированы в РФ.
Напомним, заявление в суд с таким требованием Генпрокуратура РФ направила
Дело очень быстро пустили в ход:
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Новое к этому часу:
- в Киеве на территории одного из торговых центров начался сильный пожар, погиб один человек, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко. Инцидент произошел в Подольском районе города. До этого Кличко опубликовал сообщение о том, что в Подольском районе украинской столицы, в частности в районе торговых площадей, произошло несколько взрывов;
- на Украине теперь запрещены видеорегистраторы. Это решение власти приняли для того, чтобы водители не раскрывали таким образом передвижение и дислокацию военных подразделений и техники;
- утечка аммиака произошла на заводе «Сумыхимпром», сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, в данный момент угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. По сообщению Минобороны РФ, в минувшую субботу оно предупреждало об угрозе провокаций с ядовитыми химическими веществами в этом районе.
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Дальневосточный федеральный университет ввел временный мораторий на оплату обучения иностранными студентами (таких свыше 1,3 тысячи) из-за сложностей с денежными переводами из-за рубежа, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
Иностранным студентам помогают бесплатным горячим питанием и с оформлением карт «Мир». В критической ситуации вуз готов и на единоразовые выплаты иностранным студентам, которым ранее разрешили пока не оплачивать обучение и проживание.
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Ключевые события 19 и 20 марта
Коротко о том, что произошло в российско-украинском конфликте за эти выходные:
- актриса и глава фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Она рассказала, что ей «дали понять, что возвращаться нежелательно»;
- военное положение на Украине продлено на 30 суток;
- LG Electronics приостановила все поставки в Россию;
- глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос отключения России от GPS;
- Правительство РФ выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций.
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