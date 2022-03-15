Обвинение запросило еще 13 лет колонии для Алексея Навального

На заседании Лефортовского суда Москвы прокурор запросил для Алексея Навального 13 лет лишения свободы, штраф в 1,2 миллиона рублей и 2 года ограничения свободы. Политик свою вину не признал.
Алексея Навального обвиняют по двум статьям. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Вторая — часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.
Напомним, оппозиционер сейчас отбывает срок в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». Ранее Навального внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга он оказался со своими соратниками.