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Обвинение запросило еще 13 лет колонии для Алексея Навального

В этот раз оппозиционеру вменяется мошенничество и оскорбление судьи

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Политик отрицает свою вину

Политик отрицает свою вину

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На заседании Лефортовского суда Москвы прокурор запросил для Алексея Навального 13 лет лишения свободы, штраф в 1,2 миллиона рублей и 2 года ограничения свободы. Политик свою вину не признал.

Алексея Навального обвиняют по двум статьям. Первая — это 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Вторая — часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

Напомним, оппозиционер сейчас отбывает срок в колонии — его приговорили к 3,5 года лишения свободы по делу «Ив Роше». Ранее Навального внесли в список террористов и экстремистов. В перечне Росфинмониторинга он оказался со своими соратниками.

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Алексей Навальныйсудоппозиционер
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