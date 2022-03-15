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Девушка выбежала в прямой эфир Первого канала с политическим плакатом

Телеканал не успел вовремя сменить картинку

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Выбежавшую сотрудницу Первого задержали и увезли в ОВД

Выбежавшую сотрудницу Первого задержали и увезли в ОВД

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Во время прямого эфира вечерних новостей на Первом канале в студию вбежала женщина с политическим плакатом. Ее задержали, теперь ей грозит административное наказание.

Телеканал не успел вовремя сменить картинку и выключить звук. Выкладка сегодняшней программы «Время» сейчас недоступна «по требованию правообладателя».


Вбежавшей в студию женщиной оказалась редактор отдела городов Первого канала Мария Овсянникова, сообщил Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале. По его словам, у нее двое детей.

Мария работает на Первом

Мария работает на Первом

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Сейчас она находится в ОВД «Останкино», об этом сообщают друзья Овсянниковой. Юрист объяснил, что ей грозит

— Я лично считаю, что состава правонарушения тут нет. Но поскольку мы в России, думаю, ее могут обвинить по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Ей грозит штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, — рассказала юрист Юлия Федотова.

Подробнее читайте у наших коллег на MSK1.RU.

Напомним, 5 марта Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ — документ в просторечии стали называть законом о фейках.

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