Netflix, Coca-Cola и даже McDonald's. Какие компании ушли из России в праздники

Идет вторая неделя военной спецоперации на Украине. Из России продолжают уходить западные компании, правительство принимает новые законы, а в Беловежской Пуще дипломаты пытаются договориться о мирном урегулировании.
Мы надеемся, что вы провели эти долгие выходные в кругу семьи, а не в бесконечном листании новостной ленты. И собрали в один материал главные события, которые вы могли пропустить.
Какие компании ушли из России
Точнее, «временно приостановили деятельность». Срок этой остановки в большинстве случаев неизвестен. Списком:
- Adidas;
- TikTok (из-за нового закона о фейках);
- Netflix;
- OBI;
- Ubisoft;
- IBM;
- Universal Music Group;
- McDonald's;
- Starbucks;
- Rolex;
- Coca-Cola.
В перечне собраны только самые крупные компании; также здесь нет тех, кто ушел еще до праздников.
Отдельного внимания заслуживают бренды, которые решили свернуть деятельность в России — но не полностью. Так, PepsiCo приостанавливает продажу напитков, но продолжит поставлять на полки товары первой необходимости (например, детское питание). Схожим образом поступил Procter & Gamble, продающий огромное количество продуктов: от моющих средств Fairy и подгузников Pampers до зубных паст
Находятся и люди, которые умудряются выиграть от происходящего. Прочитайте, например, про 20-летнего сельского тракториста, который заработал на скачке цен на электронику.
Что еще случилось в экономике?
Во-первых, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. На практике это значит, что банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестанут работать за рубежом, а выпущенные за рубежом — в России. Также россияне окажутся ограничены при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Национальная система платежных карт рекомендовала UnionPay как альтернативу.
Во-вторых, Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Белый дом подчеркивает, что в 2021 году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В американском правительстве уверены, что запрет на закупки лишит Москву миллиардов долларов.
В-третьих, Центробанк наложил ограничения на снятие и продажу валюты. А именно:
- со счета можно будет снять не более 10 тысяч долларов США, остальные средства будут выданы только в рублях (по рыночному курсу);
- любая валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета (конвертация также будет идти по рыночному курсу);
- банки не будут продавать наличную валюту гражданам.
При этом россияне смогут открывать новые валютные вклады и счета. Однако снять с них средства можно будет только в рублях. Зато поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Регулятор подчеркивает, что все средства граждан продолжают быть сохранны и доступны. «Временный порядок» операций с наличной валютой должен продлиться с
В-четвертых, Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Его цель — «обеспечение безопасности России». Президент поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. Их перечень вскоре определит правительство.
В-пятых, Кабмин РФ утвердил список недружественных стран и территорий. Российские компании и граждане смогут расплачиваться с кредиторами из этих стран в рублях; все сделки российских фирм с ними будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Продолжают вводиться новые санкции — как против России, так и против отдельных россиян (как правило, связанных с правительством). Отныне Россия — мировой лидер по санкциям. В сумме их более 5,5 тысячи; большую часть ограничений ввели после
Обращения президента
Владимир Путин выпустил специальное обращение к
- вводить военное положение не планируется;
- дополнительно призывать резервистов из запаса — тоже;
- в спецоперации задействованы только профессиональные военные;
- члены семьи погибших, а также получившие ранения получат многомиллионные выплаты;
- для семей с детьми от 8 до 16 лет установят новые пособия.
Переговоры
Закончилась вот уже третья встреча делегаций России и Украины в Беловежской Пуще. По словам дипломатов, ожидания обеих сторон не оправдались. Тем не менее дипломаты пришли к новым соглашениям по гуманитарным коридорам и намерены продолжать переговоры.
До этого Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент, если Киев выполнит условия РФ:
- Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР;
- Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Блокировки
Роскомнадзор в эти дни заблокировал доступ к целому списку СМИ. Среди них:
- «Медиазона» и Republic, ранее признанные в России иноагентами;
- «Эхо Кавказа»;
- «Собеседник»;
- «7x7»;
- «Агентство».
Некоторые из этих изданий (равно как и из заблокированных ранее) заявили, что всё равно продолжат работу.
Задержания
В Москве на несогласованной акции протеста, по данным правозащитников, задержали около 1,7 тысячи человек, в Екатеринбурге — около сотни. Среди них были и несовершеннолетние.
Московский автозак, увозивший задержанных, попал в ДТП. По данным ТАСС, пострадали 9 человек.
Также в России выписали первые штрафы по новой статье КоАП 20.3.3 (о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ). Житель Кузбасса заплатит штраф 60 тысяч рублей за призыв к участию в митинге. Жительница Костромы оштрафована на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом.
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