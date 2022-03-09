Netflix, Coca-Cola и даже McDonald's. Какие компании ушли из России в праздники

Что еще случилось в экономике?

Во-первых, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. На практике это значит, что банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестанут работать за рубежом, а выпущенные за рубежом — в России. Также россияне окажутся ограничены при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Национальная система платежных карт рекомендовала UnionPay как альтернативу.



Во-вторых, Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Белый дом подчеркивает, что в 2021 году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В американском правительстве уверены, что запрет на закупки лишит Москву миллиардов долларов.