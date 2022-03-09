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Netflix, Coca-Cola и даже McDonald's. Какие компании ушли из России в праздники

Собрали главные события этих долгих выходных в один короткий текст

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Против России введено уже более 5 тысяч санкций

Против России введено уже более 5 тысяч санкций

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Идет вторая неделя военной спецоперации на Украине. Из России продолжают уходить западные компании, правительство принимает новые законы, а в Беловежской Пуще дипломаты пытаются договориться о мирном урегулировании.

Мы надеемся, что вы провели эти долгие выходные в кругу семьи, а не в бесконечном листании новостной ленты. И собрали в один материал главные события, которые вы могли пропустить.

Какие компании ушли из России

Точнее, «временно приостановили деятельность». Срок этой остановки в большинстве случаев неизвестен. Списком:

В перечне собраны только самые крупные компании; также здесь нет тех, кто ушел еще до праздников.

McDonald's пообещал, что продолжит платить зарплату всем 62 тысячам российских работников

McDonald's пообещал, что продолжит платить зарплату всем 62 тысячам российских работников

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Отдельного внимания заслуживают бренды, которые решили свернуть деятельность в России — но не полностью. Так, PepsiCo приостанавливает продажу напитков, но продолжит поставлять на полки товары первой необходимости (например, детское питание). Схожим образом поступил Procter & Gamble, продающий огромное количество продуктов: от моющих средств Fairy и подгузников Pampers до зубных паст Oral-B и бытовой техники Braun. Теперь бренд пообещал оставить на российском рынке только «продукты базовой гигиены». А британская Unilever (ей принадлежат в том числе Dove, Rexona и «Чистая Линия») приостановит экспорт продукции в Россию — однако производство на территории страны продолжится.

Еще до праздников двери своих магазинов закрыла IKEA

Еще до праздников двери своих магазинов закрыла IKEA

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Находятся и люди, которые умудряются выиграть от происходящего. Прочитайте, например, про 20-летнего сельского тракториста, который заработал на скачке цен на электронику.

Что еще случилось в экономике?

Во-первых, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. На практике это значит, что банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, перестанут работать за рубежом, а выпущенные за рубежом — в России. Также россияне окажутся ограничены при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах. Национальная система платежных карт рекомендовала UnionPay как альтернативу.

Во-вторых, Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. Белый дом подчеркивает, что в 2021 году США импортировали из России почти 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В американском правительстве уверены, что запрет на закупки лишит Москву миллиардов долларов.

Курсы валют обновляют рекорд за рекордом

Курсы валют обновляют рекорд за рекордом

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В-третьих, Центробанк наложил ограничения на снятие и продажу валюты. А именно:

  • со счета можно будет снять не более 10 тысяч долларов США, остальные средства будут выданы только в рублях (по рыночному курсу);
  • любая валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета (конвертация также будет идти по рыночному курсу);
  • банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

При этом россияне смогут открывать новые валютные вклады и счета. Однако снять с них средства можно будет только в рублях. Зато поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Регулятор подчеркивает, что все средства граждан продолжают быть сохранны и доступны. «Временный порядок» операций с наличной валютой должен продлиться с 9 марта по 9 сентября этого года.

В-четвертых, Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Его цель — «обеспечение безопасности России». Президент поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья. Их перечень вскоре определит правительство.

В-пятых, Кабмин РФ утвердил список недружественных стран и территорий. Российские компании и граждане смогут расплачиваться с кредиторами из этих стран в рублях; все сделки российских фирм с ними будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Продолжают вводиться новые санкции — как против России, так и против отдельных россиян (как правило, связанных с правительством). Отныне Россия — мировой лидер по санкциям. В сумме их более 5,5 тысячи; большую часть ограничений ввели после 22 февраля.

Санкционный график на утро <nobr class="_">7 марта</nobr>

Санкционный график на утро 7 марта

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Обращения президента


Владимир Путин выпустил специальное обращение к 8 Марта, а также несколько раз выступал на телевидении. Главное:

  • вводить военное положение не планируется;
  • дополнительно призывать резервистов из запаса — тоже;
  • в спецоперации задействованы только профессиональные военные;
  • члены семьи погибших, а также получившие ранения получат многомиллионные выплаты;
  • для семей с детьми от 8 до 16 лет установят новые пособия.

Переговоры


Закончилась вот уже третья встреча делегаций России и Украины в Беловежской Пуще. По словам дипломатов, ожидания обеих сторон не оправдались. Тем не менее дипломаты пришли к новым соглашениям по гуманитарным коридорам и намерены продолжать переговоры.

До этого Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент, если Киев выполнит условия РФ:

  • Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР;
  • Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Как объяснил Мединский, российская делегация надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, но ничего подписать не удалось

Как объяснил Мединский, российская делегация надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, но ничего подписать не удалось

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Блокировки


Роскомнадзор в эти дни заблокировал доступ к целому списку СМИ. Среди них:

  • «Медиазона» и Republic, ранее признанные в России иноагентами;
  • «Эхо Кавказа»;
  • «Собеседник»;
  • «7x7»;
  • «Агентство».

Некоторые из этих изданий (равно как и из заблокированных ранее) заявили, что всё равно продолжат работу.

Задержание в Екатеринбурге

Задержание в Екатеринбурге

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Задержания


В Москве на несогласованной акции протеста, по данным правозащитников, задержали около 1,7 тысячи человек, в Екатеринбурге — около сотни. Среди них были и несовершеннолетние.

Московский автозак, увозивший задержанных, попал в ДТП. По данным ТАСС, пострадали 9 человек.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Также в России выписали первые штрафы по новой статье КоАП 20.3.3 (о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ). Житель Кузбасса заплатит штраф 60 тысяч рублей за призыв к участию в митинге. Жительница Костромы оштрафована на 30 тысяч рублей за одиночный пикет с плакатом.

Все новости о военной операции мы продолжаем собирать в специальном разделе.

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