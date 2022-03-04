4 марта пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 111.76
eur 124.02
Тема дняПодписан документ об отмене QR-кодов в общепите
Все новости
Все новости

Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США из-за военной операции на Украине

На заводе пока не готовы комментировать внесение предприятия в санкционный список

11 878
128Обсудить

Поделиться

Под санкциями с 2020 года находится и Новосибирский институт катализа

Под санкциями с 2020 года находится и Новосибирский институт катализа

Поделиться

Санкции против более десяти российских крупных предприятий ввели Соединенные Штаты Америки. Под санкции попал и Новосибирский авиаремонтный завод. Сообщение об этом распространило Министерство финансов США.

— Мы пока не можем прокомментировать внесение завода в санкционный список, сами узнали об этом вчера, — заявили НГС в АО «НАРЗ».

Журналист оставил свой контактный телефон, в случае получения комментария новость будет дополнена.

Новосибирский авиаремонтный завод (АО «НАРЗ»), расположенный на аэродроме Новосибирск-Северный, входит в холдинг «Вертолеты России». Предприятие капитально ремонтирует и обслуживает все модификации вертолетов Ми-8/17, Ми-24, Ми-26, а также их системы и агрегаты. Завод предоставляет гарантийное обслуживание в течение всего межремонтного ресурса, а также дополнительный сервис, обеспечение запасными частями и агрегатами и многое другое. Имеет разветвленную сеть обслуживания и ремонта вертолетов марки «Ми» за рубежом — в Колумбии, ОАЭ, Судане и Киргизии.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции — это налог на независимость. Он считает, что Запад хочет «подчинить РФ своей диктатуре».

— Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга, — заявил Лавров.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Из-за спецоперации на Украине против России выдвинули большое количество санкций, поэтому в экономической сфере события стали развиваться стремительно. Многие люди, не зная, что делать, начали снимать валюту и выстраиваться в очереди к банкоматам. Где-то доллар стали продавать по 250 рублей, цены на разные категории товаров сильно подскочили. Журналист НГС узнала у экспертов, что это значит для всех в долгосрочной перспективе, какими будут курсы валют и цены на всё, включая недвижимость, и почему не нужно поддаваться панике и скупать дорогую валюту.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

санкциисанкции СШАсанкции Евросоюза
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter