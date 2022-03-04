Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США из-за военной операции на Украине

Санкции против более десяти российских крупных предприятий ввели Соединенные Штаты Америки. Под санкции попал и Новосибирский авиаремонтный завод. Сообщение об этом распространило Министерство финансов США.

— Мы пока не можем прокомментировать внесение завода в санкционный список, сами узнали об этом вчера, — заявили НГС в АО «НАРЗ».

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