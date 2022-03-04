Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США из-за военной операции на Украине

Санкции против более десяти российских крупных предприятий ввели Соединенные Штаты Америки. Под санкции попал и Новосибирский авиаремонтный завод. Сообщение об этом распространило Министерство финансов США.
— Мы пока не можем прокомментировать внесение завода в санкционный список, сами узнали об этом вчера, — заявили НГС в АО «НАРЗ».
Журналист оставил свой контактный телефон, в случае получения комментария новость будет дополнена.
Новосибирский авиаремонтный завод (АО «НАРЗ»), расположенный на аэродроме Новосибирск-Северный, входит в холдинг «Вертолеты России». Предприятие капитально ремонтирует и обслуживает все модификации вертолетов
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что санкции — это налог на независимость. Он считает, что Запад хочет «подчинить РФ своей диктатуре».
— Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга, — заявил Лавров.
Из-за спецоперации на Украине против России выдвинули большое количество санкций, поэтому в экономической сфере события стали развиваться стремительно. Многие люди, не зная, что делать, начали снимать валюту и выстраиваться в очереди к банкоматам. Где-то доллар стали продавать по 250 рублей, цены на разные категории товаров сильно подскочили. Журналист НГС узнала у экспертов, что это значит для всех в долгосрочной перспективе, какими будут курсы валют и цены на всё, включая недвижимость, и почему не нужно поддаваться панике и скупать дорогую валюту.