Глава МИД РФ заявил, что санкции — это налог на независимость

Военная операция на территории Украины была начата 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. Сегодня должен состояться второй раунд переговоров.

