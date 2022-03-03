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Глава МИД РФ заявил, что санкции — это налог на независимость

Сергей Лавров считает, что Запад хочет «подчинить РФ своей диктатуре»

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Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов 3 марта

Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов 3 марта

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Министр иностранных дел России сегодня выступил перед журналистами российских и иностранных СМИ, озвучив мнение властей Российской Федерации по актуальной международной повестке. Он заявил, что сейчас Запад пытается подчинить РФ своей диктатуре, но Москва не подчинится, а нынешние санкции — это своего рода налог на независимость. А страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под «огромным давлением».

— Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга, — заявил Лавров.

Также он высказался и о причинах проведения российскими войсками спецоперации на территории Украины. Глава МИДа заявил, что это вынужденное решение, «потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет».

Военная операция на территории Украины была начата 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. Сегодня должен состояться второй раунд переговоров.

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МИД РФСергей ЛавровсанкцииРоссия и Украина
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