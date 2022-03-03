Глава МИД РФ заявил, что санкции — это налог на независимость

Министр иностранных дел России сегодня выступил перед журналистами российских и иностранных СМИ, озвучив мнение властей Российской Федерации по актуальной международной повестке. Он заявил, что сейчас Запад пытается подчинить РФ своей диктатуре, но Москва не подчинится, а нынешние санкции — это своего рода налог на независимость. А страны, которые запретили своим компаниям работать в РФ, сделали это под «огромным давлением».
— Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга, — заявил Лавров.
Также он высказался и о причинах проведения российскими войсками спецоперации на территории Украины. Глава МИДа заявил, что это вынужденное решение, «потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет».
Военная операция на территории Украины была начата 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа и США — новыми санкциями. С понедельника, 28 февраля, стороны начали переговоры: делегации России и Украины встретились в Гомельской области, нащупали «общие точки», однако к конкретным решениям пока не пришли. Сегодня должен состояться второй раунд переговоров.