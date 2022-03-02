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Россия и Украина сегодня проведут второй раунд переговоров

Делегация РФ уже вылетела к месту встречи

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Владимир Мединский возглавляет делегацию РФ на переговорах

Владимир Мединский возглавляет делегацию РФ на переговорах

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Советник главы офиса Зеленского заявил украинским изданиям, что второй раунд переговоров с Россией состоится сегодня вечером. Делегации будут в том же составе.

Ранее в Кремле сообщили, что российская делегация прибудет к месту переговоров вечером 2 марта.

— Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во главе делегации стоит помощник президента РФ Владимир Мединский. Место новой встречи не разглашается.

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Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Белоруссии, недалеко от украинской границы. Стороны тогда заявили, что основной целью переговоров стало обсуждение прекращения огня на территории Украины.

— Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, — заявил тогда Мединский.

Владимиру Путину доложили о результатах переговоров, однако Кремль пока не готов давать им оценку.

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Владимир МединскийРоссия и УкраинаУкраина: последние новости на сегодняпереговоры с Украиной
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