СПЧ: «Нужно ставить вопрос о блокировке Facebook в России»

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что считает возможным заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине. Его заявление:
«Блокировка российских СМИ в европейских странах набирает обороты и является прямым нарушением норм международного права. Совет по правам человека ООН и спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение обращают внимание в своих докладах и резолюциях на то, что разные государства нередко используют свое право ограничивать свободу выражения мнений для оправдания вмешательства в работу журналистов. Именно это мы сейчас и видим со стороны многих государств — США, Евросоюза.
Хочу призвать международные журналистские организации к солидарности с коллегами из России с тем, чтобы соблюдались фундаментальные принципы журналистики, — заявил Валерий Фадеев ТАСС. — Более того, мы сейчас наблюдаем, как ограничения свободы выражения мнений реализуются и в отношении лиц, не являющихся журналистами. Многие пытаются найти в социальных сетях информацию, однако некоторые цифровые платформы, в первую очередь, Facebook, занимают пристрастную позицию. С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы. Среди этих лиц есть и члены нашего Совета. С другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. Есть доказательства того, что часть этого контента лжива.
Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллиона и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России, по крайней мере, на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции».
Напомним, РКН уже начал частично ограничивать доступ к Фейсбуку.