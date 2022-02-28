СПЧ: «Нужно ставить вопрос о блокировке Facebook в России»

Хочу призвать международные журналистские организации к солидарности с коллегами из России с тем, чтобы соблюдались фундаментальные принципы журналистики, — заявил Валерий Фадеев ТАСС. — Более того, мы сейчас наблюдаем, как ограничения свободы выражения мнений реализуются и в отношении лиц, не являющихся журналистами. Многие пытаются найти в социальных сетях информацию, однако некоторые цифровые платформы, в первую очередь, Facebook, занимают пристрастную позицию. С одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы. Среди этих лиц есть и члены нашего Совета. С другой стороны, в ленте Facebook появляется значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. Есть доказательства того, что часть этого контента лжива.