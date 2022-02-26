«Причастна к нарушению прав и свобод человека». РКН начал частично блокировать Facebook

25 февраля Генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. С сегодняшнего дня Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к Facebook.
Причиной такого решения стало то, что вчера Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом
Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные соцсетью ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.
В российском надзорном ведомстве уверяют, что с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.