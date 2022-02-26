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«Причастна к нарушению прав и свобод человека». РКН начал частично блокировать Facebook

В ведомстве объяснили причины таких мер

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Соцсеть проигнорировала требования Роскомнадзора

Соцсеть проигнорировала требования Роскомнадзора

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25 февраля Генеральная прокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. С сегодняшнего дня Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к Facebook.

Причиной такого решения стало то, что вчера Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

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Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные соцсетью ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.

В российском надзорном ведомстве уверяют, что с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

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