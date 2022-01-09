«Команду "фас" отдали на местах». Чему власти России должны научиться в Казахстане

Чем глава Казахстана похож на Башара Асада, как город воюет с деревней и какой урок должны извлечь в Кремле из погромов в Алма-Ате, рассказал «Фонтанке» писатель, публицист и глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов.

— В чём вы видите настоящие причины событий в Казахстане? Вряд ли повышение цен на газ могло спровоцировать такой масштаб страстей.

— Ситуация здесь похожа на авиакатастрофу, к которой привели несколько факторов. Если бы каждый из них не произошел, то катастрофы бы не было. Но они всё-таки сложились вместе в одну единицу времени.