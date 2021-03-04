Путин поддержал привлечение волонтеров в политику

Владимир Путин сегодня встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Встреча прошла в смешанном формате — некоторые волонтеры присутствовали в зале, другие выходили в эфир по видеосвязи. Добровольцы рассказали президенту о своей работе, в том числе — во время пандемии. Он же, в свою очередь, заявил, что волонтерам нужно играть более активную роль в политической жизни страны.



— В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион, — цитирует Путина ТАСС. — Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед.

