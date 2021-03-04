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Путин поддержал привлечение волонтеров в политику

Президент встретился с участниками акции «Мы вместе»

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Встреча с волонтерами прошла в Кремле, но по видеосвязи к ней присоединились также участники из регионов

Встреча с волонтерами прошла в Кремле, но по видеосвязи к ней присоединились также участники из регионов

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Владимир Путин сегодня встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Встреча прошла в смешанном формате — некоторые волонтеры присутствовали в зале, другие выходили в эфир по видеосвязи. Добровольцы рассказали президенту о своей работе, в том числе — во время пандемии. Он же, в свою очередь, заявил, что волонтерам нужно играть более активную роль в политической жизни страны.

— В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион, — цитирует Путина ТАСС. — Нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперед.

Тему волонтеров в политике в ходе встречи поднял депутат думы Томска, волонтер акции «Мы вместе» Владимир Самокиш. Он заявил, что во всех органах власти должно быть больше активных волонтеров. По мнению Самокиша, неравнодушие и активная позиция волонтеров позволит им быть полезными и эффективными во власти. Президент поддержал предложение депутата.

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Владимир Путинволонтерыпандемия
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