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СрочноАлексей Навальный приземлился в Москве

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«Впервые Навального не хотят посадить»: самые дерзкие мемы о возвращении оппозиционера в Россию

Самолет должен был приземлиться во Внуково, но в последний момент аэропорт назначения сменили

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Вопреки прогнозам и инсайдам, Навального у трапа самолета не задержали

Вопреки прогнозам и инсайдам, Навального у трапа самолета не задержали

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Этим вечером оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный вернулся в Москву. Самолет из Берлина должен был прилететь во Внуково. В аэропорту собрались журналисты, сторонники Навального, силовики и фанаты Ольги Бузовой (последние ждали певицу). Однако в последний момент аэропорт закрыли, а борт развернули и отправили в Шереметьево.

Несколько дней назад ФСИН объявила о готовности задержать Навального по делу «Ив Роше».

Все подробности возвращения оппозиционера на родину мы рассказываем в этой онлайн-трансляции. А здесь мы собрали главные мемы:

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«Победа»Алексей Навальныйотравление Навальноговозвращение Навального
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