«Впервые Навального не хотят посадить»: самые дерзкие мемы о возвращении оппозиционера в Россию

Этим вечером оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный вернулся в Москву. Самолет из Берлина должен был прилететь во Внуково. В аэропорту собрались журналисты, сторонники Навального, силовики и фанаты Ольги Бузовой (последние ждали певицу). Однако в последний момент аэропорт закрыли, а борт развернули и отправили в Шереметьево.
Несколько дней назад ФСИН объявила о готовности задержать Навального по делу «Ив Роше».
Все подробности возвращения оппозиционера на родину мы рассказываем в этой онлайн-трансляции. А здесь мы собрали главные мемы: