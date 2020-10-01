«Сегодня попал снаряд — ребёнок погиб шестилетний». Армяне и азербайджанцы о конфликте в Нагорном Карабахе

Магеррам Керимов, участвовал в Карабахском конфликте в 90-е годы, в Новосибирске живёт 20 лет:



— Там у нас 30 лет боевая зона. Тогда, в начале 90-х армяне у нас 11 районов забрали, и сейчас в Баку живёт больше миллиона беженцев.



Я сам в Карабахе служил четыре года ещё в 90-е. Честно говоря, вчера я хотел купить билет, ехать на войну, мне просто не продали билет из-за вируса. А там сейчас 18-летние пацаны служат, много не соображают, жалко. У меня в районе, где живут родственники, на днях привезли трёх мёртвых солдат. Один вообще единственный сын у родителей — 19 лет, погиб. Так что у нас сейчас там жёсткая война идет, очень жёсткая.



(Стоит земля человеческих жертв?) Земля — это для меня вторая мать. За родину я могу умирать.



Я хочу сказать, что мы чужое никогда не берем. Надо просто ту землю, которую забрали у нас 30 лет назад. Но они сказали — мы никогда не вернем. Президент Армении сам воевал против нас. Это его слова — землю не отдадим.



Каждую неделю умирает молодой солдат. Не просто автоматы стреляют, а самая тяжелая техника. Война идёт уже по всем направлениям Карабаха. Этой войны уже не остановить. Представьте — каждую неделю чей-то муж, брат, папа умирает. Остановить — только спокойно решить двум президентам — что забрали, отдать и беженцев вернуть на свою родину. Тогда, возможно, это можно забыть.

