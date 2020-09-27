В Нагорном Карабахе и Армении объявили военное положение. Рассказываем, что происходит

Нагорно-Карабахская Республика и Армения объявили военное положение
Сегодня власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит контрнаступательную операцию в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении. По данным МО Азербайджана, Армения сбила боевой вертолет. Омбудсмен НКР Артак Бегларян, в свою очередь, заявил, что в результате действий ВС Азербайджана есть жертвы среди мирного населения.
— В связи с ситуацией было созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я объявил военное положение, всеобщую мобилизацию для возрастной группы старше восемнадцати лет, — сообщил сегодня президент НКР Араик Аратюнян.
Минобороны Азербайджана заявило, что их армия «не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру» и «соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций».
В МО Азербайджана сообщают, что ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг.