Выживший. История десантника из легендарной 9-й роты — где и как он сейчас живет

«Тяжело стать десантником. Но если попал — то попал навсегда»

— Как нам тогда объясняли, надо было это всё. Надо было помогать так. Может быть, и да. Но тогда при нас, по крайней мере, по улицам наркоманы не шарахались, как сейчас. А там до сих пор плантации. Никто не скрывает, что есть улица наркобаронов. Мы туда заезжали. Там такие коттеджи стоят, каких в Новосибирске нет, — рассказывает о поездке ветеран. — Сама служба — это лучшее, что есть вспомнить. Может, кому-то и нет. А для меня наоборот, столько друзей приобрел.

К десантникам, которые плещутся в фонтанах, Игорь Тихоненко относится снисходительно.

— Да пускай они купаются, чуть-чуть повзрослеют и уже не полезут в фонтан. Ничего страшного. Бутылки же уже не бьют об голову, как раньше. Ну, искупнутся, ну и что. Молодые, да ещё и пьяные. Вот и всё. Хоть сейчас они и год служат, но в ВДВ служить непросто. Это тяжелая работа. С утра до ночи. Вот только до койки дополз, и всё, пока из тебя сделают настоящего десантника. И я бы не стал никого отговаривать идти в ВДВ. ВДВ есть ВДВ. Тяжело это — стать десантником. Но если попал туда, то ты попал навсегда, — улыбается ветеран.

В феврале 2019 года в поезде-музее новосибирского метро открылась выставка, посвященная 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. А за пять лет до этого новосибирские врачи сняли о тех событиях отдельный фильм.