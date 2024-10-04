НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

южн.

 760мм 59%
Подробнее
7 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87

Толпа детей застряла в очереди за одеждой — видео

Бесплатные мейн-куны
Что интересного в стране
Сверхдоходы у курьеров
Сибиряки — про работу в офисе
Таксисты уходят в тень
Лайфхаки для уютного дома
Кто живёт в «Радуге Сибири»
Новости в Telegram
Работа В мэрии подсчитали среднюю зарплату водителей автобусов в Новосибирске — она под 100 тысяч рублей

В мэрии подсчитали среднюю зарплату водителей автобусов в Новосибирске — она под 100 тысяч рублей

Также власти рассказали о графике работ водителей

1 810
48 комментариев

При этом власти неоднократно заявляли об остром дефиците водителей общественного транспорта

В мэрии Новосибирска назвали график и зарплаты водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.

В ответе на запрос НГС в муниципалитете сообщили, что заработная плата для водителей варьируется в зависимости от класса.

Водители трамваев и троллейбусов 3 класса, как утверждают власти, могут рассчитывать на минимальную зарплату в 61 тысячу рублей на руки. Для водителей 1 класса эта цифра составляет 68 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты, которые только начинают свою карьеру, получат дополнительную доплату в размере 20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы на линии в первый год после трудоустройства.

— Так как по условиям работы для водителей не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная (8 часовая) или еженедельная (40 часовая) продолжительность рабочего времени, водителям установлен суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц, — объяснили НГС в администрации Новосибирска.

Если говорить о графике, то для обеспечения соблюдения норм рабочего времени расписание движения автобусов на регулярных городских маршрутах разрабатывается в двух вариантах: 1,5-сменный график предполагает 12-часовой рабочий день, в то время как 2-сменный график предусматривает работу по 8 часов.

Среднемесячная зарплата водителей автобусов в Новосибирске, по данным мэрии, составляет 94 тысячи рублей.

Ранее НГС писал о том, сколько зарабатывают учителя в Новосибирске и Новосибирской области.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
48
134282988
53 минуты
и при этом все равно никто не хочет водить 36ой автобус
солдат
42 минуты
Что то у нас куда не кинь - всё зарплата 100 000 тысяч ...прямо рай настоящий ...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Новосибирск,41

Светлана,44

Анна,42

Yana,46

Вера,49

Елена,45

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление