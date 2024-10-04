В мэрии подсчитали среднюю зарплату водителей автобусов в Новосибирске — она под 100 тысяч рублей

При этом власти неоднократно заявляли об остром дефиците водителей общественного транспорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали график и зарплаты водителей автобусов, троллейбусов и трамваев.

В ответе на запрос НГС в муниципалитете сообщили, что заработная плата для водителей варьируется в зависимости от класса.

Водители трамваев и троллейбусов 3 класса, как утверждают власти, могут рассчитывать на минимальную зарплату в 61 тысячу рублей на руки. Для водителей 1 класса эта цифра составляет 68 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты, которые только начинают свою карьеру, получат дополнительную доплату в размере 20% от часовой тарифной ставки за каждый час работы на линии в первый год после трудоустройства.

— Так как по условиям работы для водителей не может быть соблюдена установленная нормальная ежедневная (8 часовая) или еженедельная (40 часовая) продолжительность рабочего времени, водителям установлен суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один месяц, — объяснили НГС в администрации Новосибирска.

Если говорить о графике, то для обеспечения соблюдения норм рабочего времени расписание движения автобусов на регулярных городских маршрутах разрабатывается в двух вариантах: 1,5-сменный график предполагает 12-часовой рабочий день, в то время как 2-сменный график предусматривает работу по 8 часов.

Среднемесячная зарплата водителей автобусов в Новосибирске, по данным мэрии, составляет 94 тысячи рублей.