Шанс на жизнь: сибиряк создал инклюзивную мастерскую для людей с особенностями — видеоистория

Артем Барсуков, директор и соучредитель АНО «Важен каждый», основал инклюзивную мастерскую в Краснообске для людей с ментальными нарушениями и инвалидностью. Во время поездки во Францию, он увидел общину для людей с особенностями и решил создать подобное пространство и в своем городе.
Мастерская работает уже более двух лет и стала местом, где инвалиды не только занимаются творчеством, но и получают реальную возможность трудиться и зарабатывать. Здесь 12 человек создают свечи, сувениры, кухонные принадлежности из дерева, которые продаются на маркетплейсах и ярмарках. Артем стремится обеспечить подопечным справедливую оплату труда. Пока их заработок составляет около 5000 рублей в месяц.
Помимо работы, мастерская выполняет важную роль в социализации: здесь люди учатся взаимодействовать, заводят друзей, участвуют в творческих проектах, таких как спектакли. За два года через мастерскую прошло около 30 человек, кто-то остался на постоянной основе, а кто-то приходит на время.
Артем Барсуков стремится расширить мастерскую и нашел новое помещение в 270 квадратных метров, чтобы предоставить своим коллегам больше пространства для работы и общения. Мастерская «Важен каждый» — это не просто место работы, а пространство, где люди с особенностями чувствуют себя нужными, важными и равноправными членами общества.