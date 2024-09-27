Шанс на жизнь: сибиряк создал инклюзивную мастерскую для людей с особенностями — видеоистория

Мастерская Артема Барсукова работает уже более двух лет Источник: NGS.RU











Артем Барсуков, директор и соучредитель АНО «Важен каждый», основал инклюзивную мастерскую в Краснообске для людей с ментальными нарушениями и инвалидностью. Во время поездки во Францию, он увидел общину для людей с особенностями и решил создать подобное пространство и в своем городе.

Мастерская работает уже более двух лет и стала местом, где инвалиды не только занимаются творчеством, но и получают реальную возможность трудиться и зарабатывать. Здесь 12 человек создают свечи, сувениры, кухонные принадлежности из дерева, которые продаются на маркетплейсах и ярмарках. Артем стремится обеспечить подопечным справедливую оплату труда. Пока их заработок составляет около 5000 рублей в месяц.

Мастерская «Важен каждый» — это пространство, где люди с особенностями чувствуют себя нужными Источник: NGS.RU

Помимо работы, мастерская выполняет важную роль в социализации: здесь люди учатся взаимодействовать, заводят друзей, участвуют в творческих проектах, таких как спектакли. За два года через мастерскую прошло около 30 человек, кто-то остался на постоянной основе, а кто-то приходит на время.