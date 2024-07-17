Подняли зарплаты 6 раз за 2,5 года: в новосибирском метро отчитались о нехватке кадров

В метрополитене нехватку кадров пытаются компенсировать за счет студентов, которые устраиваются сюда работать летом Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новосибирский метрополитен отчитался о нехватке сотрудников на сегодняшней день. Как отметили в ответе на запрос НГС, всего не хватает 11% кадров от списочной численности персонала.

Сейчас на официальном портале центра занятости Новосибирской области метрополитен разместил 62 позиции, по которым ищет сотрудников. Больше всего не хватает станционных рабочих, машинистов, тоннельных рабочих и делопроизводителей.



— Заключены договоры с учебными заведениями; представители метрополитена принимают участие в работе аттестационных комиссий и в распределении выпускников. Студенты проходят на предприятии практику и получают во время ее прохождения рабочие профессии. В период летних каникул на вакантные должности трудоустраиваются студенты, — сообщила пресс-служба подземки в ответ на вопрос о том, как на предприятии решают вопрос кадрового дефицита.



Там же заявили, что регулярно индексируют зарплаты. В течение 2022 года повышали ее дважды на 4%, в 2023 году — трижды (4%, 4% и 6%).



— В 2024 году индексация заработной платы работникам метрополитена производилась с 1 января 2024 на 10%. Очередная индексация заработной платы в 2024 году запланирована на 4 квартал, — отметили в пресс-службе.

