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Работа Подняли зарплаты 6 раз за 2,5 года: в новосибирском метро отчитались о нехватке кадров

Подняли зарплаты 6 раз за 2,5 года: в новосибирском метро отчитались о нехватке кадров

Подземке не хватает 11% рабочих

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2 комментария
В метрополитене нехватку кадров пытаются компенсировать за счет студентов, которые устраиваются сюда работать летом

Новосибирский метрополитен отчитался о нехватке сотрудников на сегодняшней день. Как отметили в ответе на запрос НГС, всего не хватает 11% кадров от списочной численности персонала.

Сейчас на официальном портале центра занятости Новосибирской области метрополитен разместил 62 позиции, по которым ищет сотрудников. Больше всего не хватает станционных рабочих, машинистов, тоннельных рабочих и делопроизводителей.

— Заключены договоры с учебными заведениями; представители метрополитена принимают участие в работе аттестационных комиссий и в распределении выпускников. Студенты проходят на предприятии практику и получают во время ее прохождения рабочие профессии. В период летних каникул на вакантные должности трудоустраиваются студенты, — сообщила пресс-служба подземки в ответ на вопрос о том, как на предприятии решают вопрос кадрового дефицита.

Там же заявили, что регулярно индексируют зарплаты. В течение 2022 года повышали ее дважды на 4%, в 2023 году — трижды (4%, 4% и 6%).

— В 2024 году индексация заработной платы работникам метрополитена производилась с 1 января 2024 на 10%. Очередная индексация заработной платы в 2024 году запланирована на 4 квартал, — отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале июля один из работников новосибирского метрополитена рассказал о медленно растущих зарплатах, которые составляют порядка 50–60 тысяч рублей, и дефиците сотрудников. Еще один сотрудник подземки связал нехватку специалистов не только с зарплатами, но и с опасениями из-за мобилизации — в 2022 году там на рабочих местах вручали повестки.

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Комментарии
6
киото
17 июля 2024, 17:37
Я пытался туда устроиться, меня послали.
233143581
17 июля 2024, 17:28
А турникет сторожить, нет ваканзии?
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