Кого ищут в IT-компании без навыков программирования — список профессий от работодателей

Многие работодатели готовы взять специалистов с нуля и всему обучить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские работодатели в ИТ-сфере рассказали, каких специалистов без навыков программирования им не хватает и кого из таких работников найти труднее всего. Данные опубликовали аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.



— По данным опроса, специалисты без навыков программирования нужны почти во всех IТ-компаниях (92%). Среди них по востребованности лидируют менеджеры по продукту (30%), маркетологи (30%), менеджеры проектов (29%), UX-дизайнеры (25%), IT-рекрутеры (20%), — сообщили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру.



UX/UI-дизайнер — профессионал, занимающийся разработкой и внедрением простых и понятных интуитивно интерфейсов в новые или действующие цифровые продукты.Эксперты отвечают за пользовательское восприятие, реакцию на внешний вид и повышение заинтересованности в использовании, скачивании и установке программного обеспечения.

IT-рекрутеры — специалисты, занимающиеся подбором IT-сотрудников в компании.

IТ-компании нуждаются в технических писателях (18%), специалистах по связям с общественностью (18%), UX-писателях (12%). По мнению руководителей, сложнее всего им находить и нанимать менеджеров по продукту (22%), менеджеров проектов (20%), специалистов по связям с общественностью (20%), IТ-рекрутеров (18%), переводчиков (18%).

UX-писатель — специалист, который пишет текст, необходимый для поддержки пользователя при работе с продуктом или при его использовании. Основное отличие UX-писателя от копирайтера в том, что деятельность первого направлена на помощь пользователям в интуитивно понятном интерфейсе.

Данные опроса также показали, что в большинстве IT-компаний есть программы, направленные на повышение квалификации для нетехнических специалистов. Как правило, это собственные программы внутри компании (35%), программы в партнерстве с онлайн-школами (35%), программы в сотрудничестве с вузами (12%).



61% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 93% работодателей готовы оплачивать таким сотрудникам стажировки.



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