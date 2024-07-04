НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

южн.

 742мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,95
EUR 94,58

СРОЧНО

Новосибирцы — о новом статусе России

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Сибиряк против дрона-камикадзе
Дело против адвоката
Что думают о богатстве России
Миллиарды на «бабл-ти»
Опасные специи
Афиша на июль
Проблемы с самолётами S7
НГС в Telegram
Работа Кого ищут в IT-компании без навыков программирования — список профессий от работодателей

Кого ищут в IT-компании без навыков программирования — список профессий от работодателей

В некоторых компаниях готовы брать сотрудников без опыта

798
2 комментария
Многие работодатели готовы взять специалистов с нуля и всему обучить

Новосибирские работодатели в ИТ-сфере рассказали, каких специалистов без навыков программирования им не хватает и кого из таких работников найти труднее всего. Данные опубликовали аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

По данным опроса, специалисты без навыков программирования нужны почти во всех IТ-компаниях (92%). Среди них по востребованности лидируют менеджеры по продукту (30%), маркетологи (30%), менеджеры проектов (29%), UX-дизайнеры (25%), IT-рекрутеры (20%), — сообщили специалисты исследовательского центра Зарплаты.ру.

UX/UI-дизайнер — профессионал, занимающийся разработкой и внедрением простых и понятных интуитивно интерфейсов в новые или действующие цифровые продукты.Эксперты отвечают за пользовательское восприятие, реакцию на внешний вид и повышение заинтересованности в использовании, скачивании и установке программного обеспечения.
IT-рекрутеры — специалисты, занимающиеся подбором IT-сотрудников в компании.

IТ-компании нуждаются в технических писателях (18%), специалистах по связям с общественностью (18%), UX-писателях (12%). По мнению руководителей, сложнее всего им находить и нанимать менеджеров по продукту (22%), менеджеров проектов (20%), специалистов по связям с общественностью (20%), IТ-рекрутеров (18%), переводчиков (18%).

UX-писатель — специалист, который пишет текст, необходимый для поддержки пользователя при работе с продуктом или при его использовании. Основное отличие UX-писателя от копирайтера в том, что деятельность первого направлена на помощь пользователям в интуитивно понятном интерфейсе.

Данные опроса также показали, что в большинстве IT-компаний есть программы, направленные на повышение квалификации для нетехнических специалистов. Как правило, это собственные программы внутри компании (35%), программы в партнерстве с онлайн-школами (35%), программы в сотрудничестве с вузами (12%).

61% IТ-компаний готовы брать стажеров без навыков программирования и опыта. Из них 93% работодателей готовы оплачивать таким сотрудникам стажировки.

Ранее НГС писал о том, какому врачу в Новосибирске готовы платить 300 тысяч. В списке высокооплачиваемых предложений за июль есть вакансия тату-мастера и капитана теплохода.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Работа Айти Вакансии Зарплата ру Деньги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Independence Day
4 июля 2024, 11:42
Понятно что надо в IT идти, не на завод же. А когда опыт будет год-два - сразу уезжать в Нормальную Страну, где соответствующая зарплата будет.
Гость
4 июля 2024, 11:52
вранье это все....
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Джером,  37

Юра,  45

Свет Лана,  60

Алексей Ерёмин,  64

yurakazancev54,  51

Евген83,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление