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Работа подробности Прибыльные вакансии июля: какому врачу в Новосибирске готовы платить 300 тысяч

Прибыльные вакансии июля: какому врачу в Новосибирске готовы платить 300 тысяч

В списке высокооплачиваемых предложений есть вакансия тату-мастера и капитана теплохода

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5 комментариев
От 70 до 180 тысяч рублей может зарабатывать тату-мастер, но для него татуировки должны быть смыслом жизни

В Новосибирске в июле самыми прибыльными вакансиями оказались косметолог, капитан теплохода, тату-мастер, геодезист и курьер. Им готовы платить от 70 до 300 тысяч рублей. Об этом НГС сообщили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Топ возглавила вакансия врача-косметолога с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей. На работу ждут сотрудника с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом, знанием всех процедур и опытом работы от трех лет. График работы ему предлагают сменный, есть корпоративные скидки и возможность обучения за счет предприятия.

Зарплату в 200 тысяч рублей обещают платить капитану теплохода. Человеку предстоит работать на теплоходе СТ-700. Для этого нужен опыт и рабочий диплом.

От 70 до 180 тысяч рублей может зарабатывать тату-мастер, для которого татуировки — это образ мышления и жизни. В объявлении указано, что мастер должен обладать индивидуальным сформированным стилем татуировки, навыками работы в двух и более стилях, базовыми знаниями медстандартов, знать академический рисунок. Опыт работы будет преимуществом. Соискателю обещают удобный график работы, также студия находится по линии метро.

Садовые центры, магазины и ландшафтные компании ищут менеджера по продажам растений. Ему обещают зарплату до 135 тысяч рублей. Продажи будут носить ярко выраженный сезонный характер. Осенью и зимой предстоит собирать заказы и получать предоплаты, весной и летом предусмотрены фактические отгрузки. География продаж — от Питера до Южно-Сахалинска, ценовая стратегия — дискаунтер, в котором цены ниже средних по рынку. Требуется специалист с опытом работы в продажах от года, в 1С. Преимуществом будет, если сотрудник будет знать декоративные садовые растения.

От 100 до 130 тысяч рублей обещают платить геодезисту. В его обязанности будет входить геодезическая съемка для кадастровых работ в Нерюнгри, командировка на две недели. Специалисту необходим свой спутниковый прибор.

От 85 до 120 тысяч рублей обещают платить велокурьеру интернет-магазина. Смены у сотрудника будут от 4 до 16 часов на выбор. Выполнять нужно будет доставку заказов в радиусе 3 км от даркстора. Также сотруднику нужен будет телефон с интернетом.

Ранее НГС писал о том, что новосибирские работодатели признались, что готовы обучать сотрудников и после повышать зарплату. Но не все готовы за это платить.

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Комментарии
5
Красивая.
2 июля 2024, 11:00
"Прибыльные вакансии июля: какому врачу в Новосибирске готовы платить 300 тысяч"(С) ***************** Какому какому.Канеш-"паталогонатому"!Они ща востребованы.
Гость
2 июля 2024, 10:44
То есть высокие зарплаты не у воспитателя детского сада, инженера, рядового врача или учителя? Зачем тогда столько Вузов в стране? На курсы месячные походил и стал мастером тату.
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