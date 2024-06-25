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Работа подробности Согласны вложить 100 тысяч: новосибирские работодатели признались, что готовы обучать сотрудников и после повышать зарплату

Согласны вложить 100 тысяч: новосибирские работодатели признались, что готовы обучать сотрудников и после повышать зарплату

Выяснилось, что развивать навыки сотрудникам помогают 95% организаций, опрошенных в Новосибирске

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70% руководителей компаний готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков, если эти навыки принесут пользу компании

Новосибирские руководители компаний и начальники отделов сообщили, какой бюджет они готовы потратить на обучение сотрудников, а также на сколько могут повысить заработок работников, которые прошли переквалификацию. Эту информацию выяснили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Опрос показал, что развивать навыки своим сотрудникам помогают 95% опрошенных организаций.

—70% работодателей и начальников организовывают обучение в компании, 18% оплачивают курсы и поездки на обучающие мероприятия, 12% выделяют бюджет на обучение отличившемуся сотруднику, — сообщили специалисты Зарплаты.ру.

На обучение специалистов 35% работодателей готовы тратить от 10 до 30 тысяч рублей, 24% — от 30 до 60 тысяч рублей, 15% — до 10 тысяч рублей, 11 % — от 60 до 80 тысяч рублей, 9% — больше 100 тысяч рублей, 6% — от 80 до 90 тысяч рублей.

80% работодателей готовы отправить своих сотрудников на переквалификацию, так как считают это необходимым — они понимают, что профессии трансформируются. 20% опрошенных к этому не готовы и считают, что не нужно перегружать сотрудников, так как у них достаточно своих задач. Среди курсов, на которые бы отправили работодатели сотрудников для повышения квалификации лидирующие позиции занимают информационные технологии, управление проектами и менеджмент.

70% руководителей компаний готовы повышать зарплату сотрудникам при наличии полезных навыков, если эти навыки принесут пользу компании, еще 30% готовы на это, если эти навыки действительно необходимы для сотрудника.

Если сотрудник пройдет переквалификацию, 65% работодателей готовы повысить ему зарплату от 5% до 20, 17% опрошенных отметили, что готовы будут повысить зарплату до 5%, 15% — от 20 до 40%, всего 2% работодателей согласны повысить оплату труда на 40% — 60% и всего 1% — от 60%.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске увеличился спрос на учителей. Аналитики выяснили, каких педагогов не хватает больше всего.

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