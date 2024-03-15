«Хором орут, плачут и писаются». Воспитатель детского сада — о том, сколько платят за любовь к детям и чему ее научили малыши

Трудности были и с тем, как одновременно работать с большим количеством детей, особенно когда они плачут. Ольга вспоминает, что на работе ей особо ничего не объясняли, просто приставили к детям и сказали выполнять свою работу. Девушка понимала, что у малышей есть адаптационный период, особенно у совсем маленьких. Работа с такими воспитанниками из-за отсутствия опыта и помощи от коллег казалась настоящим адом.



— Тебе 19 лет и у тебя 20 маленьких детей, которые хором орут, плачут, писаются и какаются. И это нормально, им грустно и страшно. Это не значит, что дети плохие или воспитатель некомпетентен, это естественный процесс — период адаптации. И вот 20 детей ревет, своих у тебя нет, и ты просто не знаешь, что делать и как их успокоить. На меня в тот день еще администрация наехала, и я сама села и разревелась. Я знаю, что это непрофессионально, но у меня тогда просто сдали нервы. Но именно тогда дети меня и зацепили. Помню, ко мне подошел маленький мальчик, который увидел, что я плачу. А он сам еще еле ходил и еле говорил, но сказал: «Не плачь, всё нормально, давай поиграем». Я после этого поняла, что всю себя им отдать готова. Так и осталась воспитателем на 7 лет.

