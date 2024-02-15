«Меня трясет, а это смущает людей. С хлебокомбината уволили»: как выживает пенсионер с болезнью Паркинсона

— Сторожем не брали, кондуктором не брали, дворником не брали. Меня же, бывает, всего трясет, а это смущает людей, они не понимают, в чем причина, — рассказывает он. — Единственное, что получалось время от времени, — раздавать листовки.



Промоутером Максим Рафаилович работал возле подземного перехода, он привлекал клиентов в парикмахерскую «Цирюльник». Мужская стрижка там стоит 299 рублей. За четыре часа раздачи листовок пенсионер получал 400 рублей.