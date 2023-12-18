В отеле на Алтае, на складах и даже в костюмерной: где новосибирцу подработать на новогодних каникулах — самые прибыльные вакансии

— Людей чаще всего приглашают на роли главного зимнего волшебника Деда Мороза и его помощников. Актёры с опытом могут рассчитывать на оплату от 1000 рублей в час. Агентства по организации праздников предоставляют костюмы, реквизит и сценарий. Поработать новогодним сказочным персонажем могут даже новички, но от них требуют уметь общаться с публикой, в первую очередь, с детьми, — прокомментировала ситуацию на рынке труда региональный представитель «Авито Работы в Сибири» Екатерина Салостий.

Такого же плана объявления пользуются популярностью в период зимних праздников на других площадках по поиску работы — на «hh.ru» и «Зарплата.ру». Например, на сайте «Зарплата.ру» работодатели ищут ведущего с опытом работы в КВН и стендапах.