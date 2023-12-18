В отеле на Алтае, на складах и даже в костюмерной: где новосибирцу подработать на новогодних каникулах — самые прибыльные вакансии

Совсем скоро новосибирцы будут праздновать Новый год. Это череда бесконечных корпоративов, суеты с подарками и нарядами, само торжество и недельные каникулы с обязательными походами по гостям и посещением мероприятий. Но пока одни отдыхают, другие могут в это время неплохо подзаработать. Корреспондент НГС пообщалась с экспертами в сфере HR и выяснила, какие вакансии предлагают в Новосибирске для подработки в канун Нового года и на каникулы. Также предлагаем самые необычные, популярные и прибыльные варианты.
Общие тенденции
В канун Нового года чаще всего подработку предлагают в логистике, продажах, индустрии красоты, ресторанном бизнесе, сфере развлечений.
Как сообщает hh.ru, в ноябре-декабре в Новосибирской области работодатели открыли около трехсот вакансий с работой, связанной именно с новогодними праздниками. Компании часто ищут менеджеров по продажам подарков, сотрудников на пункты их выдачи, курьеров, ведущих и аниматоров на новогодние корпоративы и детские утренники, продавцов подарков и даже хранителей костюмерной.
Больше всего на предстоящих праздниках могут заработать менеджеры по продажам. Некоторым из них готовы платить до 250 тысяч рублей. До 152 тысяч рублей могут заработать на новогоднем ажиотаже курьеры по доставке подарков. Есть в преддверии праздника вакансия костюмера, который может заработать до 15 тысяч рублей, а диджею в период торжеств готовы платить 14 тысяч рублей за вечер. Кроме того, некоторые работодатели готовы в предпраздничный период платить сотрудникам повышенное вознаграждение, сообщает НГС руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.
Представители «Зарплата.ру» информируют: также работодатели Новосибирска перед Новым годом активно ищут фасовщиков детских подарков, диджея-водителя и декоратора фотозон.
Сфера развлечений
Аниматоры
Новогодний сезон считается открытым с начала декабря и длится примерно до старого Нового года. Именно в этот период начинается настоящий сенокос для людей, желающих подработать в сфере создания праздничной атмосферы. На пике популярности во время новогоднего марафона аниматоры, ведущие, но самые популярные — Деды Морозы и Снегурочки. Их ждут в домах и ресторанах, в школах и детских садах. Для того, чтобы подготовить образ, достаточно взять костюм напрокат или купить его — разовое вложение быстро окупится. Также есть масса агентств, которые нанимают людей для работы аниматорами — как с опытом, так и без.
— Людей чаще всего приглашают на роли главного зимнего волшебника Деда Мороза и его помощников. Актёры с опытом могут рассчитывать на оплату от 1000 рублей в час. Агентства по организации праздников предоставляют костюмы, реквизит и сценарий. Поработать новогодним сказочным персонажем могут даже новички, но от них требуют уметь общаться с публикой, в первую очередь, с детьми, — прокомментировала ситуацию на рынке труда региональный представитель «Авито Работы в Сибири» Екатерина Салостий.
Такого же плана объявления пользуются популярностью в период зимних праздников на других площадках по поиску работы — на «hh.ru» и «Зарплата.ру». Например, на сайте «Зарплата.ру» работодатели ищут ведущего с опытом работы в КВН и стендапах.
А на «hh.ru» ищут диджея, которому готовы платить до 14 тысяч рублей на руки за вечер.
На «Зарплата.ру» в выездное игровое шоу требуется диджей-водитель с личным автомобилем. В обязанности такого сотрудника входит звуковое и световое сопровождение и оформление юмористического шоу, поддержание технической части студии, обеспечение высокого качества звука, настройка и подключение микрофонов и аппаратуры. При свободном графике работодатель обещает доход от 20 до 70 тысяч рублей.
Хранители костюмерной
Пора новогодних торжеств и корпоративов — это не только сами артисты и ведущие, но и их яркие наряды. Довольно необычную вакансию в этой сфере разместили на «hh.ru». Там требуется хранитель костюмерной. Работнику обещают от 15 тысяч рублей на руки.
А на сайте «Зарплата.ру» компания, которая занимается устройством кофейных точек, ищет гардеробщика в медицинский центр при миграционной службе на Есенина. Сотрудник требуется на декабрь-январь. Заработная плата — 17 тысяч рублей.
Продавцы настроения
Актуальными на предновогодние дни и каникулы будут вакансии продавцов пиротехники и различной новогодней атрибутики. Весь город больше чем на месяц погружается в волшебство и праздник. Тематическими товарами торгуют все и повсюду. При этом за продажу праздничных мелочей порой неплохо платят. Так, сообщает «Авито Работа», в Оби продавцу магазина пиротехники готовы платить оклад и проценты от продажи товара. В среднем такой сотрудник сможет заработать 45 тысяч рублей в месяц, а при успешных продажах — до 70 тысяч рублей.
— Продавцы новогодних фейерверков и салютов выходят на работу с середины ноября. Товары, без которых не обходится самый долгожданный праздник, могут продавать сотрудники с опытом и без. Компании готовы даже обучать и поддерживать наемного работника на всех этапах, — поясняет Екатерина Салостий.
На «hh.ru» новогоднему менеджеру отдела продаж готовы платить от 100 до 250 тысяч рублей на руки.
Невозможно представить новогодние праздники без катания с горок и прогулок на свежем воздухе. Для помощи гостям одного из парков Новосибирска «Авито Работа» публикует вакансию оператора. Работать предстоит на ледовом аттракционе. Человек нужен, чтобы выдавать надувные санки, рассказывать о правилах безопасности на аттракционе, следить за порядком. В вакансии указаны главные требования к соискателю — он должен быть вежливым и «морозоустойчивым». Потенциального кандидата ждет 35 тысяч рублей в месяц и сменный график с еженедельными выплатами.
Для тех, кто с руками
Флористы
Также новосибирцы могут на время предпраздничной суеты и на зимних каникулах устроиться флористами-декораторами. «Авто работа» опубликовала такую вакансию. Желающий трудоустроиться должен будет делать праздничные сувениры в мастерской — ёлочные игрушки, композиции из натурального мха и новогодние шары из стекла и текстиля. Для успешной работы понадобятся творческое чутье и умение обращаться с клеевым пистолетом. Труд создателя сувениров оценили в 35 тысяч рублей.
Дизайнеры
На портале «Зарплата.ру» ищут дизайнера, который будет работать над проектами по созданию новогоднего декора, фотозон, украшения фасадов зданий. Специалисту обещают платить от 10 тысяч рублей за проект. Форма оплаты –сдельная или фиксированная. Судя по заявлению работодателя, заработать в месяц можно от 50 до 100 тысяч рублей.
Среди вещей
Сотрудник на выдачу посылок
Перед Новым годом традиционно люди совершают больше покупок на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Поэтому в пункты выдачи заказов требуется дополнительный персонал на подработку. К примеру, на сайте «hh.ru» указано, что компания ищет сотрудника на выдачу новогодних интернет-заказов/посылок. Работодатель указал, что возможны выходы как в день, так и в ночь. Готовы принять работников без опыта. До вычета налогов работодатель обещает зарплату от 88 до 115 тысяч рублей.
Ревизор
На портале «Авито Работа» до 3 тысяч рублей за смену обещают ревизору. Работнику предстоит пересчитывать товар с помощью сканера. Предусмотрены как дневные, так и ночные смены — от одной до семи в любой день недели.
Упаковщик
Там же предлагается вакансия «Упаковщик новогодних подарков (игрушек, бизнес-сувениров и конфет). Такой сотрудник может выбрать продолжительность рабочего дня от 4 до 12 часов. Платить ему готовы до 55 тысяч рублей в месяц.
На транспорте
Доставка блюд
В сфере сервиса новосибирские работодатели подыскивают временных помощников для организации новогодних банкетов и доставки готовых блюд. Опытные повара и официанты могут найти подработку по специальности на любой срок: от одной новогодней ночи до месяца. Так, подработку по вечерам или в ночные часы с оплатой 1500–2000 рублей за смену предлагают на «Авито Работе» повару в сети пиццерий, а после спада праздничного ажиотажа он может уволиться или продолжить работу в компании.
Курьер
На «hh.ru» ищут курьера по доставке мелких мультизаказов и обещают такому сотруднику платить от 82 800 до 152 620 рублей на руки. Работодатель готов оформить сотрудника временно. Еще один специалист требуется на портале в онлайн-сервис доставки с повышенным вознаграждением. Человек может заработать до 94 400 рублей.
Портал «Зарплата.ру» в преддверии Нового года предлагает вакансию водителя-курьера на доставку подарков. При полной занятости работодатель обещает сотруднику зарплату до 6 тысяч рублей в день, при повышенном спросе могут платить до 700 рублей в час.
Есть также вакансия пешего или велокурьера в «Самокат». При полной занятости он может получать от 43 500 рублей в неделю, а также иметь бонусы.
Таксист
А «Такси Толмачево», сообщает также «Зарплата.ру», ищет водителей для выполнения заявок от диспетчеров аэропорта по повышенной цене — чтобы возить пассажиров, прилетающих в Новосибирск. На должность рассматриваются кандидаты с частичной занятостью и студенты.
Ноготочки и реснички
Часто накануне Нового года ажиотаж начинается и в бьюти-сфере. И это вполне объяснимо — женщины хотят выглядеть в ночь торжества и накануне на корпоративе неотразимо. На сайте «Авито Работа» размещено, например, объявление о поиске мастера маникюра с опытом не менее года. Такому работнику готовы предоставить подработку даже в ночное время. Ему обещают стабильный поток клиентов и оплату от 50 тысяч рублей за смену.
Вдали от дома
Перед Новым годом новосибирцы могут уехать на временные заработки в соседние регионы. Например, «Зарплата.ру» предлагает вахту в Горный Алтай.
Разнорабочий на складе игрушек
Например, есть вакансия для разнорабочего на склад детских игрушек, кофе, конфет и новогодних подарков. График работы — 45, 60 или 90 дней. Работодатель обещает заработок от 126 тысяч рублей. Смена стоит от 2800 до 5 тысяч рублей. Помимо зарплаты обещают предоставить бесплатное жилье в общежитии, которое оборудовано кухней, Wi-Fi, прачечной, душевой и туалетами.
Официант
На том же портале в отель в Горном Алтае приглашают официанта на подработку с 25 декабря 2023 по 9 января 2024. Обещают платить от 2 тысяч рублей за смену, а также чаевые. Трудиться придется по 13 часов в сутки. От кандидата ждут умение держать поднос, знания, с какой стороны поставить блюдо или напиток, способность налаживать контакт с гостем и предугадывать желания, например, в холодную погоду предложить чай или плед. Также требуется ухоженный внешний вид.
Ранее НГС писал о том, что можно купить в недорогом супермаркете одежды к Новому году. Там все очень дешево, но не очень качественно.