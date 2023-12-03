Одежда на золотых манекенах, а цена - сюрприз: выбираем наряд к Новому году в дешевом магазине - остерегайтесь затяжек и пятен

Тысяча мелочей

Магазин «Экономмаркет» расположен в здании «ГУМ Россия» неподалеку от станции метро «Площадь Маркса». Он занимает довольно обширную площадь — весь второй и третий этажи. Подниматься в супермаркет одежды и обуви предстоит на эскалаторе. Стены вокруг украшены изображениями девушек в ярких нарядах и обуви. Внутри ощущается стойкий запах чего-то химического.



ООО «ЭКОНОМАРКЕТ» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в октябре 2017 года. Конечный владелец — Камардин Сафаров. Он же и директор предприятия. По итогам 2020 года компания заработала 29,7 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 29,7 миллиона рублей. Более поздних данных не предоставлено. Основная деятельность компании — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах.

