Одежда на золотых манекенах, а цена - сюрприз: выбираем наряд к Новому году в дешевом магазине - остерегайтесь затяжек и пятен

В Новосибирске уже вовсю готовятся к празднованию Нового 2024 года. Несмотря на то, что до торжества остался еще целый месяц, витрины магазинов и кафе города украшают новогодними инсталляциями, а торговые сети все активнее расширяют праздничный ассортимент. Помимо маркетплейсов и популярных торговых центров часть новосибирцев предпочитает закупать праздничные наряды в супермаркетах типа «Планеты одежды и обуви» или «Одежды для всей семьи». Корреспондент НГС прошлась по такому магазину, изучила ассортимент товаров, которые можно купить для празднования Нового года, а также пообщалась с покупателями и выяснила, что они там берут.
Тысяча мелочей
Магазин «Экономмаркет» расположен в здании «ГУМ Россия» неподалеку от станции метро «Площадь Маркса». Он занимает довольно обширную площадь — весь второй и третий этажи. Подниматься в супермаркет одежды и обуви предстоит на эскалаторе. Стены вокруг украшены изображениями девушек в ярких нарядах и обуви. Внутри ощущается стойкий запах чего-то химического.
ООО «ЭКОНОМАРКЕТ» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в октябре 2017 года. Конечный владелец — Камардин Сафаров. Он же и директор предприятия. По итогам 2020 года компания заработала 29,7 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 29,7 миллиона рублей. Более поздних данных не предоставлено. Основная деятельность компании — торговля розничной одеждой в специализированных магазинах.
На первом этаже гипермаркета можно найти много всего интересного — тут продают сумки, домашние тапки, колготки и даже аксессуары для волос. Там же представлен большой выбор детских игрушек, много обуви на все сезоны, мужской одежды. На третьем этаже продают постельное белье, детскую и женскую одежду.
— Бывают, хорошие вещи попадаются. У меня есть платье и ботинки на шнуровке оттуда — лет 5 назад купила, до сих пор живые. А бывает, меряешь вещь — одно плечо повело, другое как будто ниже или выше, снизу стянуто. Мужу как-то искали в магазине брючный костюм — ни один не сел на нем. Где не надо — обтягивало, где надо — висело мешком, — призналась покупательница Дарья.
А вот Наталья отмечает — купила себе в таком магазине клетчатую рубашку с начесом, и довольна результатом. Женщина признается — зашла за покупкой спонтанно, так как магазин находится рядом с домом, и не пожалела о выборе — вещь не скатывается, хорошо держит тепло.
Часто здесь одевается и местный житель Максим. Правда, признается молодой человек, у него не идеальная фигура — джинсы ему тут подобрать сложно, а вот спортивные вещи и обувь берет с удовольствием.
Жительница Новосибирска Алиса утверждает: когда училась в университете и снимала жилье, была постоянной покупательницей таких магазинов. Девушка признается — бросовые цены сильно помогали сэкономить бюджет, хотя порой и не радовали. Когда окончила учебу и стала зарабатывать, почти перестала посещать подобные маркеты.
— Вещи, если порыться, найти нормальные можно. Я как-то джинсы покупала — носила несколько сезонов. Обувь в основном мрак — воняет. Сейчас живу рядом, в этом магазине беру часто постельное белье, домашнюю трикотажную одежду — тут она не плохого качества, и не дорогая, — говорит Алиса.
Для милых дам
В женской «половине» нас встречают модные манекены в стальном и золотистом оттенках в ярких праздничных платьях и небрежно наброшенных шубах. Что же могут найти для себя новосибирские модницы в таких магазинах? В первую очередь, вещи по весьма скромным ценам. Обходим ряды — магазин уже приготовился к новогоднему марафону. На витринах висят платья всех цветов и материй. Тут и стразы, и модные нынче перья, и блестки. Правда, все модели выглядят несколько аляписто — будто взяли за образец популярную модель и сшили ее из того, что было.
Смотрим варианты — черное и серебристое платья в пол как нельзя лучше подчеркнут атмосферу вечера. Да, синтетика, и скорее всего, телу в разгар вечеринки станет некомфортно, но, возможно за 1990 рублей эти мелочи кому-то можно и стерпеть.
Подобные модели представлены в нескольких цветах — зеленый, черный с серебристыми вкраплениями, синий, нежно-розовый и голубой. На манекенах повязаны пояса, таким образом у обладательницы наряда будет возможность выбора — либо пойти на праздник с поясом, либо без него.
Еще среди блестящих нарядов наблюдаем все ту же синтетику в оливково-зеленом оттенке со свободными короткими рукавами «почти летучая мышь» и длиной примерно до колена. Видимо, из-за укороченного варианта платье еще немного падает в цене — такое можно приобрести за 1140 рублей.
Дальше наблюдаем витрины с платьями, украшенными перьями. Но, будем честны, фасон странноват, ткань простовата, а перьев маловато для сложенного новогоднего образа. Платья «в перьях» представлены чуть ли не во всех цветах, придуманных в природе — есть все от насыщенно-голубого с витиеватостями, напоминающими гжель (особый вид росписи по керамике. Для создания гжели, как правило, используют белые и синие краски) до спокойного кремового оттенка.
На ощупь перья на рукавах выглядят довольно хлипко, как и при рассмотрении. Вариантов с платьями и топами, где перьями были бы оторочены подол, воротник или другие элементы, найти не удалось.
Еще один вариант новогоднего облачения для дам, который предлагают представители «Экономмаркета» — брючный костюм за 1990 рублей и рубашка за 699. В теории беспроигрышный вариант, и цена — не подарок, а сюприз. Наряд размещен на манекене в центре зала и явно задумывался, как способ привлечь всеобщее внимание. Но даже на манекене с его идеальными пропорциями изделия выглядят несуразно. Полы пиджака топорщатся, а брюки слишком заужены книзу и слишком мешковаты вверху. Да и цвет, мягко говоря, не самый зимний. Хотя, возможно, есть «двойки» и в других цветовых гаммах, но найти их среди всего многообразия не удалось.
Много вариантов платьев предлагает магазин от 999 до 1390 рублей в более офисном стиле, но качество этих изделий оставляет желать лучшего — швы кривые, уже на новых изделиях видны затяжки, криво пришитые кружева, кривоватые силуэты. Несколько вариантов аккуратно пошитых изделий можно найти, но все представленные модели явно сильно устаревшие.
Есть выбор пышных блестящих многослойных платьев средней длины с полупрозрачными рукавами, кружевами и оборками по стоимости в районе 1690–1790 рублей. Но такие модели явно на любителя. Представлено несколько вариаций подобных платьев в пол, которые стоят на пару сотен рублей дороже.
Также на праздник сибирячки могут подобрать здесь чулочно-носочные изделия и нижнее белье. Цена за комплект, который в основном придется подбирать из того, что есть, начинается в среднем от 600 рублей. Выбор сумочек и аксессуаров в магазине невелик. Можно найти пару вариантов нарядных блестящих клатчей. Есть заколки, ободки и резинки для волос.
Самые дешевые туфли удалось найти за 599 рублей. Но, как правило, такие цены обоснованы устаревшими моделями и оставшимися размерами. Нашлись необычные вариации — на толстой платформе и высоком каблуке модного этим летом цвета фуксии, а также аналогичной модели в синем оттенке. Эта модель оказалась самой дорогой — 1990 рублей за пару.
В ассортименте есть туфли под змеиную кожу, с необычными формами каблуков. Удалось отыскать и классические лодочки. Для тех, кто планирует отмечать праздник, к примеру, проводя время на свежем воздухе, есть модели ботильонов со стразами. Цена вопроса — 1790 рублей.
Мужчинам и детям
Для мужчин в магазине представлен большой выбор брюк, рубашек и пиджаков. Костюмов обнаружить не удалось. Цены на мужские брюки в магазине начинаются от 999 рублей. Средняя цена — 1290 рублей, представлен большой выбор рубашек, которые стоят не дороже 1700 рублей. Также мужчины могут выбрать на праздничный вечер пиджак.
Это будет самая дорогая часть их гардероба, стоимость пиджаков — от 4500 рублей. Большой ассортимент мужской обуви, есть галстуки. Самый дешевый, по цвету напоминающий фуксию — всего 249 рублей. Правда, на нем видны пятна непонятного происхождения. В среднем, цена за галстук — в районе 499 рублей.
Есть выбор детских нарядных платьев — с Эльзой из мультфильма «Холодное сердце» во всю грудь и снежинками, с пышными пачками и в желтый горошек в ретро-стиле, с большими розами и другими цветами. Цены варьируются от 999 до 1490 рублей. Одежда для мальчиков тоже есть, как и детская обувь.
Также для детей в магазине можно выбрать игрушки — это плюшевые мишки, собаки, слоники. Есть паук — подобие популярного у современных детей игрушки-насекомого с разными глазами, но образец «Экономмаркета» явно отличается от оригинала. Есть даже собственная акула Блохэй — символ и звезда «Икеи». В отличие от оригинала этот выглядит более добрым и простоватым. Возможно, из-за отсутствия ярко выраженных зубов.
Корреспондент НГС сделал запрос в магазин по поводу претензий покупателей о качестве некоторых изделий. На момент публикации получить комментарий от представителей магазина не удалось. Согласно данным, филиалов «Экономмаркета» в Новосибирске 20.
В целом, где выбрать одежду и аксессуары к Новому году — личное дело каждого. Главное, чтобы это не сильно ударило по семейному бюджету и подняло настроение в ночь торжества.
Ранее НГС писал о том, что продают на блошином рынке в Ленинском районе Новосибирска. Рынок существует со времен застройки микрорайона.