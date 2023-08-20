«Эта уравниловка на фиг никому не нужна»: что думают сибирские врачи о единой системе оплаты труда — их главные опасения

Лишь один врач — терапевт в декрете — в разговоре с корреспондентом НГС призналась: она надеется, что ситуация изменится к лучшему. При этом медик не слышала о готовящихся реформах. Другие специалисты говорят, что от перемен не ждут ничего хорошего. Они опасаются, что те приведут к сокращению штата медперсонала и, соответственно, к дополнительной нагрузке на врачей.



— С учетом того, что бюджет страны к 2025 году совсем просядет, я не удивлюсь, что проект опять отодвинут или задвинут вообще, и тенденция к росту зарплат очень сомнительна. Хоть по городу оклады у эндокринологов примерно одинаковые — около 20 тысяч рублей, в наше время зарплата зависит от сделанного плана, и кровь из носу нужно делать его перевыполнение. Также очень многое зависит от руководства. Мне повысили на 12 тысяч зарплату, но забрали медсестру. Так и будет. Позабирают сестер и красиво на бумажечке отчитаются, — возмущается врач-эндокринолог городской поликлиники из Новосибирска.

