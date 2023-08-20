«Эта уравниловка на фиг никому не нужна»: что думают сибирские врачи о единой системе оплаты труда — их главные опасения

С 2025 года в России планируют ввести новую единую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Пока подходы к формированию отрабатывают в пилотных режимах и изучают опыт субъектов. Нововведения, как сообщал нашим коллегам из MSK1.RU сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, решили ввести, чтобы минимизировать разрыв зарплат врачей между регионами и поднять доходы работников медицинской сферы. Корреспондент НГС пообщалась с врачами разных профилей из Новосибирской области и выяснила, что они об этом думают. Имена, фамилии и места работы собеседники попросили не называть, опасаясь последствий, — поэтому публикуем мнения анонимно.
«На бумажечке отчитаются»
Андрей Коновал объяснил MSK1.RU, что после 2025 года власти введут единые требования к формированию окладов и надбавок. Общие требования будут и к условиям их получения. Сейчас каждый регион сам определяет эти параметры. По новой системе всё будет регулировать федеральный центр.
Планируется, что будет определенная расчетная величина, привязанная к МРОТ и медианной зарплате, которую умножат на возрастной и региональный коэффициенты. Коэффициент хотят повышать в зависимости от должности. Меньше всего будет получать младший медицинский персонал, затем медсестры. У врачей оклады станут самые высокие.
Лишь один врач — терапевт в декрете — в разговоре с корреспондентом НГС призналась: она надеется, что ситуация изменится к лучшему. При этом медик не слышала о готовящихся реформах. Другие специалисты говорят, что от перемен не ждут ничего хорошего. Они опасаются, что те приведут к сокращению штата медперсонала и, соответственно, к дополнительной нагрузке на врачей.
— С учетом того, что бюджет страны к 2025 году совсем просядет, я не удивлюсь, что проект опять отодвинут или задвинут вообще, и тенденция к росту зарплат очень сомнительна. Хоть по городу оклады у эндокринологов примерно одинаковые — около 20 тысяч рублей, в наше время зарплата зависит от сделанного плана, и кровь из носу нужно делать его перевыполнение. Также очень многое зависит от руководства. Мне повысили на 12 тысяч зарплату, но забрали медсестру. Так и будет. Позабирают сестер и красиво на бумажечке отчитаются, — возмущается врач-эндокринолог городской поликлиники из Новосибирска.
Молодой педиатр из Новосибирска рассказала, что сейчас оклады врачей по одному и тому же профилю в поликлиниках региона отличаются. У нее средняя зарплата без федеральных надбавок составляет 32 тысячи рублей, с федеральными — 39 тысяч. Ее подруга, работающая в другой поликлинике города по тому же профилю, стабильно получает на 5–7 тысяч больше. С чем это связано, девушки не знают.
Педиатр изучила публикацию наших коллег о переменах в будущем и высказала мнение, что после реформы врачам сделают среднюю зарплату по регионам и больше этого предела никто получать не будет.
— До этого я о реформе ничего не слышала, но думаю, ничего хорошего из этого не будет. Как всегда, сделают среднюю зарплату по каждому региону, и больше никто получать не будет. И как была разница по регионам, так она и останется. Это понятно из заявлений Коновала, — уверена медработник.
У молодого терапевта из новосибирской поликлиники ставка — 32 тысячи рублей. Она уверена, что нововведение — очередной подвох со стороны государства. С учетом стажа и инфляции специалист не ждет высоких зарплат.
— К сожалению, ничего хорошего не жду от реформ правительства. Реформа через 2 года, трудно представить, какой будет зарплата. Может, тысяч 50, — сомневается доктор.
«Ничего нового они не придумали»
Больше всего возмущения от новости о возможных переменах высказала врач-хирург, акушер-гинеколог с
— Один будет пахать, другой нет, и все будут одинаково получать? У нас и так уже всё приравняли. Учителя много получают? Инженеры? Нет. Депутаты только хорошо получают и ни черта не делают. А вот эта уравниловка, она на фиг никому не нужна. Должно быть как? Как потопал, так полопал. У меня друг в тридцатьчетверке работает в стационаре много лет. Он еще моим учеником был, оперировать у меня учился. Чтобы заработать себе на отпуск, он пашет как конь. В 40 с лишним лет по 15 дежурств в месяц берет, чтобы заработать какие-то деньги и достойно жить. Они приравняют и сделают всем по 25 тысяч. Думаете, они много сделают зарплату? — возмущается медик.
Врач уверена: хорошим решением было бы сделать оклад врача хотя бы в 30 тысяч рублей, а остальная зарплата складывалась бы из дежурств, количества больных, которых ведет специалист, и размера ставки. При этом хирург утверждает — врачи бегут из поликлиник, качество медпомощи с каждым годом ухудшается, а нововведения могут распугать последние кадры.
— Хрень это всё собачья. Ничего нового они не придумали. В поликлиниках полно врачей приезжих, которые по-русски даже разговаривать не умеют. В районах платят неплохо, но там хана — врачей нет. Молодые специалисты сейчас вообще не хотят в государственные больницы идти. Раньше, чтобы туда попасть, нужен был стаж, категория. Я 28 лет отработала и только потом в частную пошла. А сейчас всем по фигу. А когда по фигу в медицине — это самое страшное, — вздыхает женщина.
Ранее НГС писал о том, что в России почти пропала безработица и ощущается кадровый голод. Эксперты рассказали, что будет с зарплатами и кого вернут с удаленки.