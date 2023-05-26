Пособие, переезд, помощь с бизнесом: что должно государство тем, кто остался без работы

В конце 2022 года кабмин продлил ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы, которые в 2022 году были введены из-за санкций и ухода некоторых компаний из России. Как сообщили в правительстве, эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек в 2023 году. Однако безработных значительно больше — по данным Росстата, в марте 2023 года без работы оставалось 2,6 млн человек трудоспособного возраста. Для тех, кто пока не может найти работу, тоже предусмотрены меры поддержки, и это не только пособие по безработице. Разбираемся, на что может рассчитывать человек, оставшийся без работы, и как ее получить.
Выплаты при увольнении
Начать следует с того, что определенные гарантии уволенному или уволившемуся сотруднику предусмотрены Трудовым кодексом. Они зависят от того, по какой причине человек остается без работы.
По собственному желанию
Даже если увольнение — собственная инициатива человека, работодатель не может просто прекратить отношения: нужно выплатить заработанные деньги и компенсировать неотгулянный отпуск.
По сокращению штата или при ликвидации компании
Если трудовые отношения с человеком прекращены в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата сотрудников, то уволенному положены определенные компенсации и пособия.
— В таком случае закон предусматривает, помимо того, что положено всем гражданам при увольнении, дополнительную выплату выходного пособия в размере среднемесячного заработка. Причем отказать человеку в этой выплате работодатель не имеет права, — говорит юрист компании Benefactum Наталья Поторочина. — Если же гражданин, уволенный в связи с ликвидацией компании или сокращением, не может найти работу в течение двух месяцев, он может потребовать от бывшего работодателя выплаты пособия за второй месяц. Получить выплату в виде среднемесячного заработка за третий месяц периода поиска работы можно, только предоставив решение службы занятости. Но для этого человек обязан в течение 14 дней после увольнения обратиться в службу занятости и встать на учет.
По независящим от сторон причинам
Законодательством предусмотрены также выплаты для сотрудников, с которыми отношения прекращены в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон трудового договора. Например, в случае призыва человека на военную службу (при этом если человека призвали по мобилизации — уволить его нельзя). Правда, выплата будет меньше — в размере двухнедельного заработка.
Пособие по безработице
Чтобы получать пособие по безработице, нужно встать на учет в качестве безработного. Сделать это можно, лично явившись в службу занятости, или через интернет на портале «Работа России», или на «Госуслугах». Для постановки на учет понадобятся:
- заявление;
- паспорт с актуальной отметкой о регистрации;
- документ об образовании — диплом или аттестат;
- трудовая книжка, если есть опыт работы;
- свидетельства о рождении детей, если им нет 18 лет.
Официально став безработным, можно начать получать пособие. Если человек не работал официально никогда или меньше полугода за последние 12 месяцев, ему назначают пособие в минимальном размере, в 2023 году это 1500 рублей. Если работал — сумма будет зависеть от зарплаты на прежнем месте работы. Первые три месяца платят 75% среднего заработка по последнему месту работы (но не больше 12 792 рублей), потом еще три месяца — 60% дохода, но не более 5000 рублей.
При этом уволенные с последнего места работы по статье получат минималку, какими бы ни были у них стаж и зарплата. А пособие по безработице сиротам, которые прежде не были трудоустроены, полгода платят в размере средней зарплаты по региону.
Помощь в трудоустройстве
Это и есть основная задача центра занятости, а вовсе не выплата пособий. Подходящей считается не всякая работа, есть определенные требования. Работа должна соответствовать:
- профпригодности работника с учетом уровня его квалификации;
- условиям последнего места работы (службы);
- состоянию здоровья;
- транспортной доступности.
Не может быть признана подходящей работа, если:
- она связана с переменой места жительства без согласия соискателя;
- условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда;
- зарплата меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.
Доступность рассчитывается в каждом случае индивидуально — зависит от развития транспортной сети. При поиске работы учитывается образование потенциального сотрудника, если оно есть. За раз выдают не больше двух направлений на собеседования. Отказаться от работы, которую центр занятости счел подходящей, без последствий можно, но только один раз. Если отказаться второй раз, то центр занятости лишит пособия по безработице, после второго отказа пособия лишают.
Если подходящей работы не нашлось, могут отправить на временные или даже на общественные работы, если они оплачиваются.
Обучение
Если у соискателя нет профессии или по его профессии не получается найти работу, служба занятости предложит работу по смежным специальностям, трудоустройство на учебные места или получение дополнительного профессионального образования.
— Рассчитывать на то, что это будут какие-то курсы для освоения высокооплачиваемой специальности, не приходится, так как государство озабочено в первую очередь не тем, чтобы найти вам престижную должность, а чтобы вы максимально быстро нашли хоть какую-то работу и начали зарабатывать деньги, — говорит юрист Наталья Поторочина.
Материальная помощь
Если, несмотря на все старания службы занятости и самого безработного, работу ему так найти не удалось, гражданину могут назначить материальную помощь — это еще до полугода выплат минимального пособия. Но это возможно только в том случае, если безработный выполнял все требования службы занятости: не отказывался от предложенной работы или обучения, не прогуливал занятия и собеседования.
Помощь в переезде в другой регион
Россия — страна большая, и ее регионы во многом отличаются друг от друга. В том числе и уровнем безработицы. Например, в 2022 году, по данным Росстата, в Москве безработица была 2,5%, в Бурятии — 11,5%, в Тыве — 16,3%, а в Ингушетии — 28,7%. Среди людей, которые живут в регионах, где работы мало, есть те, кто готов переехать туда, где не хватает кадров. Но переезд тоже стоит денег, которые еще надо заработать. Вот тут государство и готово прийти на помощь.
В России действует программа повышения трудовой мобильности. Правда, пригласят не в каждый регион — в Москву не позовут, хоть там и низкая безработица. Зато будут рады новым работникам на Чукотке или в Забайкалье. Выбрать регион и вакансии можно на портале «Работа России». Центр занятости тоже может предложить работу в другом регионе.
Если соискатель решается на переезд по программе трудовой мобильности, то и ему, и его семье оплатят билеты, суточные на время дороги к новому месту жительства и единовременное пособие, размер которого зависит от того, куда семья переезжает. Если переезд временный, то государство должно оплатить проезд туда и обратно, суточные на время дороги и оплату аренды жилья (если его не предоставляет работодатель).
Социальный контракт
Еще один вариант, который предлагает государство, — социальный контракт. От пособия он отличается тем, что человеку стараются «дать удочку, а не рыбу» — не просто материально поддержать в трудной ситуации, а помочь сделать так, чтобы он в эту ситуацию больше не попадал.
Безработный и органы соцподдержки заключают соглашение и совместно разрабатывают целый план действий. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. На реализацию плана государство выделяет деньги.
Для тех, кто после увольнения решил, что теперь самое время открыть свое дело, максимальная выплата по соцконтракту — 350 000 рублей, занявшимся ведением личного подсобного хозяйства — 200 000 рублей. На обучение выделят 30 тысяч рублей, в период поиска работы или выхода семьи из трудной ситуации могут выплачивать прожиточный минимум, но несколько месяцев подряд.