Пособие, переезд, помощь с бизнесом: что должно государство тем, кто остался без работы

Выплаты при увольнении

Начать следует с того, что определенные гарантии уволенному или уволившемуся сотруднику предусмотрены Трудовым кодексом. Они зависят от того, по какой причине человек остается без работы.



По собственному желанию

Даже если увольнение — собственная инициатива человека, работодатель не может просто прекратить отношения: нужно выплатить заработанные деньги и компенсировать неотгулянный отпуск.



По сокращению штата или при ликвидации компании

Если трудовые отношения с человеком прекращены в связи с ликвидацией организации или сокращением численности штата сотрудников, то уволенному положены определенные компенсации и пособия.

