«Без нее нам конец»: как женщина-почтальон на лодке возит еду и письма людям на остров

Вот уже 30 лет Александра Брыкина каждое утро загружает в сумку почтальона письма, квитанции, пенсии и берется за весла. Она проплывает по километру в две стороны, чтобы привезти корреспонденцию жителям острова Юршинского в Ярославской области, который практически отрезан водой от мира.
Как женщина победила страх воды и почему местные без нее пропадут — смотрите в коротком и интересном видео наших коллег из 76.RU, которое опубликовано чуть выше.
— У кого пенсия, у кого… Проблем всяких у всех бывает, надо им чем-то помочь-то, — говорит Александра Брыкина.
И Шурочка, как ее ласково называют островитяне, помогает — привозит из магазина и аптеки всё, что попросят жители Юршинского.
Уже на острове почтальон пересаживается на велосипед и едет развозить еду и почту по пяти деревням. Некоторые жители ждут ее на дороге, другим она всё доставляет на дом.
Труд Александры Брыкиной не остался незамеченным, ее работу признали подвигом длиною в жизнь — почтальон стала победителем всероссийского конкурса «Героям — быть». За время своей работы она преодолела на лодке больше 16 тысяч километров и свыше 100 тысяч километров проехала по острову на велосипеде.