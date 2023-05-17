«Без нее нам конец»: как женщина-почтальон на лодке возит еду и письма людям на остров

Труд Александры Брыкиной не остался незамеченным, ее работу признали подвигом длиною в жизнь — почтальон стала победителем всероссийского конкурса «Героям — быть». За время своей работы она преодолела на лодке больше 16 тысяч километров и свыше 100 тысяч километров проехала по острову на велосипеде.

