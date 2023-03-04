«Система сжирает нормальных людей». Инспектор ДПС — о начальниках-самодурах и незаконных приказах

Представители самых разных профессий продолжают рассказывать об изнанке своей работы в рубрике «Что меня бесит». Сегодня наш герой — сотрудник ДПС.
Точнее сказать, бывший сотрудник. Он проработал в органах около десяти лет, застал и милицию, и полицию, но в итоге пошел на конфликт с начальством и был уволен. Экс-инспектор уверен: система МВД сегодня в глубоком кризисе.
Прочитайте его рассказ о начальниках-самодурах, курьезных случаях и незаконных приказах — например, передвинуть тело погибшего пешехода, чтобы не лежало на зебре и не портило статистику.
«Начался дурдом»
Я начинал работать в 2009 году. На тот момент зарплата инспектора ДПС была
Старых бойцов, тех, кто всю жизнь отдал работе в ГИБДД, убрали. Пришли люди помоложе, начали устраивать свои порядки. Опыта было мало и у нас, и у них. Они начали с того, что сократили, по моим впечатлениям, половину сотрудников. Нагрузка на оставшихся жутко выросла. Естественно, стало меньше контроля за движением, как итог — больше пьяных на дорогах. Раньше водители боялись садиться пьяными за руль, все знали, что на дороге стоят инспекторы и они легко тебя выявят. Теперь такого нет.
Новых начальников я могу назвать либо самодурами, либо нецензурно. Каждый начал гнуть что хотел. Изображали инспекции личного состава, задавали вопросы, на которые сами не знают ответов. Если раньше сотрудников при необходимости воспитывали, то при них воспитание превратилось в одно сплошное наказание. За любой проступок — выговор, за всё на свете — разные санкции, и через несколько лет разбежались даже последние сотрудники.
Если начальник захочет, то он в любом случае найдет нарушение. Люди стали выгорать, целью стало не работать, а дорабатывать до пенсии.
Плюс был один: подняли зарплату. Хорошо подняли, больше чем вдвое. Но у инспекторов от этого не выросли дополнительные глаза и руки, после сокращений [личного состава] нормальный надзор за дорогами физически невозможен.
А кто приходил взамен старых сотрудников? Стажеры. И те месяц-полтора посмотрят на то, что творится, ощутят на себе нагрузку — и уходят как можно дальше.
«Так как я был неудобен, меня уволили»
Начальники часто говорят, что мы какие-то неугодные, обиженные, только ноем и ругаем руководителей. Но это не так. У меня были конфликты с начальством, в которых, я твердо уверен, я был прав. Я не выполнял незаконные приказы. Я не корректировал статистику, чтобы показатели нашего подразделения выглядели покрасивее. Когда меня просили об этом — игнорировал.
Естественно, меня за это не любили, меня пытались на чем-то подловить. Постоянно проверяли. Ну, допустил я незначительную ошибку, когда составлял протокол. Это не что-то страшное. Но так как я был неудобен, меня уволили по статье.
Я был не один такой. Но людей, которые идут против течения, либо увольняют, либо доводят до того, чтобы они сами ушли. Я увольняться не хотел, я хотел бороться с этим. Однако система просто сжирает нормальных людей. Тех, кто говорит не то, что хотят услышать, кто принимает решения, которые не нужны руководству с их статистикой.
Все слышали о палочной системе, и она — действительно ад. Сейчас мои знакомые ребята говорят, что систему все-таки изживают. Я очень на это надеюсь, потому что при мне за статистику спрашивали. Доходило до абсурда. Ты ловишь человека без водительского удостоверения, оформляешь.
«Ремень» — это, конечно, про непристегнутых людей. Маразм, я это иначе не называл.
«Просит, чтобы я передвинул тело»
Что-то курьезное на этой работе случалось каждый день. Но особенно мне запомнился водитель по прозвищу Паша Трусики.
Он часто конфликтовал с сотрудниками ГИБДД, не хотел быть привлеченным к ответственности. А для этого возил свои документы в нижнем белье. Конкретно — в трусах. Страховку, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации — всё, что водитель должен предъявлять инспектору.
Водитель нам всё показывал, мы смотрели и ехали дальше. Так прозвище и прилипло.
Абсурдные случаи случались и с руководством. На очередном ДТП мне начальник звонит, говорит: тут пешехода сбили насмерть. И просит, чтобы я передвинул тело с пешеходного перехода на 10–15 метров подальше. Иначе поднимется статистика по погибшим на пешеходном переходе, а начальник очень этого боялся.
«Ситуация становилась всё хуже и хуже»
Я проработал в ГИБДД несколько лет. И стоял на дороге, и в кабинете сидел, был на руководящих постах. С каждым годом ситуация становилась всё хуже и хуже. Сейчас и со стороны видно, что творится в полиции — что не хватает людей, что их везде ищут, вешают объявления на сайтах.
Остальные работают за двоих — потому что кому-то нужно досидеть до пенсии, а у кого-то вариантов других нет. Но работать в таких условиях на самом деле никто не хочет. Молодых приходит очень мало, гораздо меньше, чем уходит. Мои знакомые говорят: «Полгода до пенсии — и всё, пишу рапорт и бегу не оглядываясь».
«Система очень сильно просела»
Система МВД за последние десять лет очень сильно просела. Работать некому. Особенно — на местах, с людьми. Только бумаги, бумаги, бумаги... Писанины в последние годы добавилось ужасно много. Участковые, сотрудники ГИБДД, ППС — они только сидят и пишут документы, хотя должны работать с людьми, выявлять и предотвращать преступления.
Порой это как бы добровольно: ты на работе дежуришь на дороге, а дома сам садишься за документы. А порой ты заканчиваешь смену, сдаешь материалы, передаешь документы, ставишь патрульный автомобиль в гараж — и звонит начальство. И говорит: «Сколько нарушений вы сегодня выявили? Мало, мало. Езжайте работайте, и пока не выявите вот такую цифру — смену вы не сдаете».
Такой приказ — незаконный, и если ты откажешься, то сейчас тебя за это не уволят. Но что-нибудь еще обязательно найдут. Хотя, справедливости ради, со временем подобной ерунды становится меньше. Начальство же видит, какая кошмарная на местах ситуация с некомплектом. За ценных кадров пытаются держаться.
Самое хорошее, что было в ДПС, — это люди. Они всегда остаются людьми. Я говорю не про начальников, а про сам коллектив, проблемы нас только сплотили. Мы до сих пор встречаемся, проводим вместе праздники и дружим семьями.
Еще один плюс — огромное количество жизненного опыта. Он помогает в жизни, так как хочешь не хочешь, а работаешь, и опыт зарабатываешь — самый разный и огромный. Многие бывшие полицейские начинают заниматься частной юридической практикой, давать консультации. Таких специалистов ценят особенно.
Я поступил так же, и я рад, что ушел. Бизнес идет, всё хорошо. В органах я бы сейчас получал около
Ранее мы публиковали невеселые мысли полицейского (он тоже жаловался на палочную систему) и рассказ юриста о клиентах, которые всех бесят.
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