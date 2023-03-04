«Система сжирает нормальных людей». Инспектор ДПС — о начальниках-самодурах и незаконных приказах

«Начался дурдом»

Я начинал работать в 2009 году. На тот момент зарплата инспектора ДПС была 12–15 тысяч . Немного, но зато коллектив был очень дружный, а начальство хорошее. Потом грянула реформа, нас перевели в полицию — и начался дурдом.

Старых бойцов, тех, кто всю жизнь отдал работе в ГИБДД, убрали. Пришли люди помоложе, начали устраивать свои порядки. Опыта было мало и у нас, и у них. Они начали с того, что сократили, по моим впечатлениям, половину сотрудников. Нагрузка на оставшихся жутко выросла. Естественно, стало меньше контроля за движением, как итог — больше пьяных на дорогах. Раньше водители боялись садиться пьяными за руль, все знали, что на дороге стоят инспекторы и они легко тебя выявят. Теперь такого нет.