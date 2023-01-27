У части новосибирцев резко выросли зарплатные ожидания: кто хочет себе зарплату на 40% больше

Новосибирские рабочие рассчитывают на рост зарплаты из-за оттока кадров. По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», зарплатные ожидания некоторых рабочих за год выросли на 40%.
— Операторы производственных линий теперь рассчитывают на зарплату на 40% выше, чем в начале прошлого года. Токари и фрезеровщики, а также разнорабочие хотят на 20% больше, а сварщики — на 8%, — привели данные аналитики.
Они отмечают, что причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за мобилизации и эмиграции, а также необходимость налаживать оборудование и перезапускать производственные линии после ухода иностранных компаний.
В то же время зарплатные ожидания операторов станков с ЧПУ снижались в среднем на 15%. Несмотря на то что эти специалисты всегда были в дефиците, на какое-то время на их востребованности сказались уход иностранных компаний и приостановка обновления ПО станков. У руководителей в сфере производства (начальников участков, смен) наблюдалось снижение зарплатных ожиданий в пределах 10%, предложение для них также снижалось на 10–15%. По инженерным специальностям предложение снижалось еще большими темпами — до 30%, но зарплатные ожидания росли на 15–20%.
Так инженер ПТО для производственной компании ВИС может заработать от 75 до 115 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт в техническом надзоре и строительном контроле, знать программы MS Office, Autocad. В соцпакет входит ДМС.
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Оператору станков предлагают зарплату от 70 до 150 тысяч рублей. В обязанности входят наладка оборудования, контроль размеров, замена инструмента и корректировка программ. Требования: опыт работы и желание работать и зарабатывать.
Токарю на станок с числовым программным управлением обещают платить от 65 до 120 тысяч рублей (до вычета НДФЛ).
За год изменились не только зарплатные ожидания рабочих, аналитики заметили еще несколько тенденций — здесь можно почитать подробнее.