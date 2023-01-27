У части новосибирцев резко выросли зарплатные ожидания: кто хочет себе зарплату на 40% больше

Они отмечают, что причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за мобилизации и эмиграции, а также необходимость налаживать оборудование и перезапускать производственные линии после ухода иностранных компаний.



В то же время зарплатные ожидания операторов станков с ЧПУ снижались в среднем на 15%. Несмотря на то что эти специалисты всегда были в дефиците, на какое-то время на их востребованности сказались уход иностранных компаний и приостановка обновления ПО станков. У руководителей в сфере производства (начальников участков, смен) наблюдалось снижение зарплатных ожиданий в пределах 10%, предложение для них также снижалось на 10–15%. По инженерным специальностям предложение снижалось еще большими темпами — до 30%, но зарплатные ожидания росли на 15–20%.

