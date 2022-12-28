Здравствуй, новая жизнь. Истории людей, которые уволились прямо перед Новым годом

Ева Федякова:

— У организации было предбанкротное состояние. В срочном порядке за декабрь нашла работу, 30.12 отработала последний день и 9 января уже трудилась на новом месте.

Лена Макарова:

— С 2016 года работала в полиции на вольнонаемной должности, ждала, когда появится место на офицерской должности. Обещали, что как только, так сразу. Сказали, аттестуют через полгода, но этого не произошло. Прождала три года. За это время стала универсальным сотрудником. Сильная нехватка кадров, поэтому меня удобно было посадить за любую работу без погон. Работала в разное время за одну зарплату в штабе, в ИАЗе, в приемной у начальника отдела, в службе участковых, в дежурной части водителем. Понятой не раз пригождалась. Приходила на работу с утра, а когда вернусь домой, не знала. Могла в 19:00, в 21:00, в 00:00 или в 02:00 приехать домой.

