Здравствуй, новая жизнь. Истории людей, которые уволились прямо перед Новым годом

К Новому году хочется успеть закончить все текущие дела, но вот радикально менять жизнь кажется страшным — например, сменить работу перед длинными январскими праздниками. Наши коллеги из E1.RU спросили у читателей, увольнялись ли они когда-нибудь в конце декабря и почему решились на это. А в качестве бонуса — пояснение юриста о том, насколько это может быть выгодно.
Оксана Бахридинова:
— Мой последний рабочий день на текущем месте работы — 30.12.2022, а вот 9 января
Константин:
— Ухожу с текущего места работы, последний день 30.12. Работаю в иностранной компании. Всё было бы здорово, но перспективы у работодателя размытые. Зарплата уменьшилась в 1,5 раза, цены увеличились на столько же. Раньше начальство было противное, сейчас адекватное, коллеги все отличные. Жалко уходить, но нужно зарабатывать и хочется верить в завтрашний день, поэтому увольняюсь.
Ева Федякова:
— У организации было предбанкротное состояние. В срочном порядке за декабрь нашла работу, 30.12 отработала последний день и 9 января уже трудилась на новом месте.
Лена Макарова:
— С 2016 года работала в полиции на вольнонаемной должности, ждала, когда появится место на офицерской должности. Обещали, что как только, так сразу. Сказали, аттестуют через полгода, но этого не произошло. Прождала три года. За это время стала универсальным сотрудником. Сильная нехватка кадров, поэтому меня удобно было посадить за любую работу без погон. Работала в разное время за одну зарплату в штабе, в ИАЗе, в приемной у начальника отдела, в службе участковых, в дежурной части водителем. Понятой не раз пригождалась. Приходила на работу с утра, а когда вернусь домой, не знала. Могла в 19:00, в 21:00, в 00:00 или в 02:00 приехать домой.
Несмотря на это, всё равно ждала и верила, что стану полноправным аттестованным сотрудником полиции. Но терпение кончилось. Когда начальник ушел в отпуск и вместо него обязанности начальника исполнял другой сотрудник нашего отдела, я втихушку подписала у него заявление на увольнение и 30 декабря 2019 года ушла, отработав положенные по закону две недели. Потеряли… Звонили, писали: мол, ты что, как ты могла уволиться? Ну вот так, смогла с трудом. Долго ждала — не дождалась. По факту обманули, просто удобным сотрудником была. Плакала, не хотела увольняться, нравилось, интересная работа была. Но, видимо, не судьба. Потом со временем поняла, что всё не зря. Сейчас имею хорошую работу, всё нравится. А то, что было тогда, — очередной опыт.
Яна:
— Написала заявление на увольнение сегодня, ухожу с госслужбы в известную
Новая работа с меньшим заработком, но я уверена, что более молодой продвинутый коллектив и работа на удаленке перекроют низкий уровень заработка, к тому же есть видимые перспективы развития. Уход восприняли ревностно, с фразой, что обратно не возьмут, если попрошусь, — а я и не собиралась особо. Лишь единицы поддержали.
Ирина:
— Ухожу 30 декабря в этом году, так как поняла, что не мое место. Фриланс дает больше свободы и финансов, к тому же меньше нервотрепки, так что пожертвовала официальным местом в пользу своего спокойствия.
С точки зрения трудового законодательства уволиться незадолго до Нового года может быть очень выгодно, так как праздничные дни будут считаться отработкой положенных двух недель. Но если нет финансовой подушки, сначала лучше всё же подыскать новую работу.
— Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки, — объяснила эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева. — Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается выше.
На новое место устраиваться лучше с самого начала года, чтобы потом не получить меньше денег. Ну и в вопросе премирования тоже можно прогадать, увольняясь перед Новым годом.
— Если сотрудник уже нашел новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц, и зарплата будет ниже, — добавила Татьяна Нечаева. — Еще один нюанс может быть связан с премированием. Довольно частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Зачастую в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты. Иногда и сам сотрудник или даже компания не смогут выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики это спорная ситуация, но рекомендую не создавать ее, а уволиться уже после получения премии.
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