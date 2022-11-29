Зарплата до 150 тысяч: оборонные заводы переманивают рабочих в Новосибирске огромными заработками — кто и кого ищет

Среди вакансий с высокими окладами довольно существенную долю занимают такие, которые предполагают работу вахтовым способом. В самой по себе вахте, конечно, нет ничего нового, но обычно такого рода форму трудоустройства предлагали предприятия, работающие «на Северах». То есть в регионах, где ведется, например, строительство, но местного населения очень мало.

Сейчас в базе Зарплаты.ру, например, есть целый набор вакансий от группы предприятий «Трудовые ресурсы» для работы в Кургане. Интересно, что в вакансиях размер зарплаты почему-то указан с точностью до рубля. Так, токарю-карусельщику предлагают «от 111 555 рублей в месяц», фрезеровщику — от 105 820 рублей. Рабочим обещают проживание в квартирах неподалеку от предприятия. Трудиться придется всего с одним выходным в неделю, зато после двух месяцев можно будет один месяц заняться чем-то другим в родном городе.