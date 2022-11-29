Зарплата до 150 тысяч: оборонные заводы переманивают рабочих в Новосибирске огромными заработками — кто и кого ищет

Резкий рост объема заказов у предприятий оборонного комплекса усилил конкуренцию за кадры. За полгода предложения по рабочим специальностям превысили 100 тысяч рублей в месяц. Причем работодатели уже готовы приглашать рабочих вахтовым методом.
Муниципальные и просто не обладающие большими финансовыми возможностями предприятия чувствуют отток кадров. Наиболее квалифицированные сотрудники начали увольняться, привлеченные более высокой зарплатой, которую им предлагают предприятия оборонного комплекса.
Рост предложений зарплат рабочих специальностей подтверждают сайты по поиску работы. Если еще в первой половине года вакансию, где обещали хотя бы более 60 тыс. рублей в месяц, нужно было поискать, то сегодня в базах есть куда более щедрые предложения. Речь идет не об управленцах, такую зарплату обещают специалистам классических рабочих специальностей. Так, на Зарплате.ру только по специальности «токарь» с установленным нижним пределом в 100 тыс. рублей находится 18 вакансий. Поменьше, но тоже имеются предложения для слесарей-сборщиков, фрезеровщиков. А самыми востребованными высокооплачиваемыми работниками сегодня стали сварщики — таких вакансий аж 30.
Среди вакансий с высокими окладами довольно существенную долю занимают такие, которые предполагают работу вахтовым способом. В самой по себе вахте, конечно, нет ничего нового, но обычно такого рода форму трудоустройства предлагали предприятия, работающие «на Северах». То есть в регионах, где ведется, например, строительство, но местного населения очень мало.
Сейчас в базе Зарплаты.ру, например, есть целый набор вакансий от группы предприятий «Трудовые ресурсы» для работы в Кургане. Интересно, что в вакансиях размер зарплаты
В «Трудовых ресурсах» не ответили на запрос НГС о том, что за предприятие ищет сотрудников, однако можно предположить, что речь идет о Курганском машиностроительном заводе, который выпускает боевые машины пехоты. Очевидно, что после девяти месяцев непрекращающихся боевых действий спрос на продукцию этого предприятия, мягко говоря, не мог не вырасти.
Еще больше (156 тыс. рублей) сможет зарабатывать сварщик с удостоверением Национального агентства контроля сварки (НАКС) для работы на оборудовании химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств (ОХНВП). Жить, правда, придется уже в хостеле, но зато работодатель обещает обеспечить питанием и транспортом до работы. Предприятие не указано, в вакансии говорится только то, что работать предстоит в Санкт-Петербурге.
Свой вклад в рост зарплат вносят и предприятия гражданского профиля, имеющие возможность платить рабочим больше. Например, возводящая сейчас в Новосибирске четвертый мост через Обь группа «ВИС» ищет электрогазосварщиков от 4 разряда, обещая зарплату от 96 до 119 тыс. рублей. А на строительство газопровода «Сила Сибири» нужны электрогазосварщики на автоматы и полуавтомат с зарплатой до 180 тыс. рублей.
Разумеется, все эти (и подобные им) вакансии требуют определенного уровня квалификации и готовности по месяцу жить вне дома. Однако возможность зарабатывать в полтора, а то и в два раза больше, чем сейчас, уже побуждает специалистов в Новосибирске задуматься о смене работодателя.
Сотрудник одного из муниципальных предприятий сетует на то, что наиболее квалифицированные работники потянулись на выход.
— У нас они получают максимум 50 тысяч, а на заводах, связанных с оборонкой, предлагают под сотню. Конечно, люди увольняются, — говорит собеседник НГС.
Региональный представитель Авито.Работы в Сибири Екатерина Салостий говорит, что по итогам января-ноября на Авито.Работе число предложений в производственной отрасли относительно прошлого года выросло в два раза по стране и более чем в полтора раза — в Новосибирске. При этом, как отмечает представитель Авито.Работы, в целом в промышленности медианная зарплата (то есть такая, меньше которой получают по 50% работников) в Новосибирске за январь-ноябрь составила
Резко вырос и уровень заработной платы, которую предлагают при работе вахтовым способом. Медианная заработная плата в вакансиях на производстве с вахтой составляет
Тех, кто не имеет нужных навыков (но ощущает в себе силы попробовать