Запасаться гречкой и сахаром или скупать валюту в обменниках? Как на россиянах скажется милитаризация экономики

Спецоперация, мобилизация, массовая миграция — политическая и экономическая ситуация в России меняется постоянно. В последнее время ходит всё больше разговоров об усугублении кризиса из-за происходящих событий. Вместе с экспертами по экономике и финансам MSK1.RU разбирается, чем в 2023 году для нас обернется сложившаяся в России ситуация и как именно мы это ощутим на себе.
Что вообще происходит?
Экономисты сходятся во мнении, что пока россияне не ощутили в полной мере, что такое новый кризис. Но уже следующий год, как говорят эксперты, может быть по-настоящему тяжелым. Причин для падения уровня жизни в России масса.
— Уменьшение стоимости нефти, существенное падение выручки от продажи углеводородов, резкое падение объемов импорта, снижение доходов домохозяйств, которые произошли в этом году, отразятся в реальности в
Только по официальным сведениям, 300 тысяч работоспособных мужчин были мобилизованы и отправились в зону боевых действий. Еще, по приблизительным данным, около
— Это 5–6% трудовых ресурсов, — уточнил Андрей Мовчан. — И это высококвалифицированные кадры. Из России уехали в основном люди, которые имели деньги на это. А значит, они хорошо зарабатывали и приносили добавленную стоимость экономике.
Чем нам это грозит?
Мы уже подробно рассказывали, на что потратят триллионы рублей в 2023 году. Львиную долю бюджетных денег, естественно, отдадут на оборону. Многих россиян пугает, с чем останутся люди на гражданке.
— Уровень жизни однозначно будет понижаться, потому что санкции только начинают действовать, а конца военным действиям не видно, — объяснил финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака. — Каким-то категориям людей будет помогать государство: малоимущим, многодетным и так далее. Но большого количества денег там не будет.
— Это не значит, что люди просто перестанут в два раза меньше продуктов покупать — такие процессы не происходят равномерно, — добавил Андрей Мовчан. — Но потребление качественных импортных продуктов и техники, заграничных путешествий и дорогих поездок внутри страны может упасть на 100%, а посещение увеселительных заведений и авиаперелеты могут сократиться больше чем в два раза.
Кто-то уже представляет ценники в магазинах с заоблачными цифрами, другие вспоминают полупустые прилавки советских гастрономов. Эксперты полагают, что до таких ситуаций всё же не дойдет.
— Продукты, думаю, в магазинах подорожают на 10–15%, потому что большинство их всё же производится в России, — предположил Николай Кульбака. — Скажем так, хлеб, молоко, яйца, курица и картошка будут, просто чуть дороже. Ну и ассортимент будет поменьше. А вот с экзотическими овощами и фруктами проблемы будут.
По кому кризис ударит больнее?
Экономисты уверены, что лишь единицы не заметят этих изменений, остальным, как говорится, придется подзатянуть пояса. Тем более что подавляющее большинство россиян, мягко говоря, не купаются в роскоши, а живут от зарплаты до зарплаты.
— Более-менее нормально себя будут чувствовать паразитирующие на стране Москва, Санкт-Петербург, — спрогнозировал Андрей Мовчан. — Справятся и регионы с военной промышленностью, а также те, кто занимается базовым обеспечением потребностей страны, например, Тюменская область со своей нефтедобычей. Ну и не сильно ударит по Чечне, дотации куда как идут, так и будут идти.
Финансист полагает, что хуже всего будет в среднего размера городах, не занятых в военной промышленности и добыче полезных ископаемых, а также деревнях и маленьких городах, которые находятся вне агросектора.
Экономическое падение также будет сильнее в тех регионах, где была наиболее сильная промышленность, — добавил Николай Кульбака. — Это Ленинградская, Калужская, Нижегородская, Самарская области.
Как пережить эти времена?
«И что теперь делать — запасаться гречкой и сахаром или скупать валюту в обменниках?» — для многих этот вопрос сейчас стоит актуально как никогда.
— Тем, кто не планирует откладывать деньги больше, чем на полгода, смысла покупать валюту нет никакого, потому что на комиссиях во время обменов они потеряют всё, что выиграете от смены курсов, — уверен Николай Кульбака. — Но, если рассматривать вложение крупной суммы — более 500 тысяч рублей — и делать это надолго, то есть смысл посмотреть в сторону валют стабильных стран, таких как США или Евросоюза.
В этом вопросе мнения экспертов расходятся. Есть те, кто вообще не советует сейчас затариваться американскими долларами и европейской валютой.
— Непонятно, какой будет курс рубля по отношению к валютам, — рассказал Андрей Мовчан. — Да и, скорее всего, он будет регулируемым. Да и не знаем мы, что будет с долларом через два года, может, он вообще будет запрещен.
А доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских вообще считает, что наилучшим решением будет поменять американский доллар на гонконгский или вложиться в китайский юань.
— Эти валюты покажут лучшую динамику в 2023 году, — объяснил он свою позицию. — В Китае заканчиваются ковидные ограничения, а власть стабилизировалась в руках Си. По сравнению с рублем риски минимальны.
При этом вкладывать деньги в квадратные метры не советует практически никто из экспертов экономического сектора.
— С недвижимостью всё очень непредсказуемо, — уточнил Николай Кульбака. — Цены на жилье сейчас пока снижаются. Кроме того, доходность от сделок невысокая. Ну и не стоит забывать, что есть такое понятие, как ликвидность — как быстро можно продать квартиру и получить на руки живые деньги? Да и если вы не будете сами в купленной квартире жить, то она добавит дополнительной головной боли в виде оплаты ЖКХ или поиска жильцов.
Подробнее о том, во что сейчас выгоднее вкладывать свои накопления (если они, конечно, есть), мы рассказывали в этом материале.
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