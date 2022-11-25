Запасаться гречкой и сахаром или скупать валюту в обменниках? Как на россиянах скажется милитаризация экономики

Только по официальным сведениям, 300 тысяч работоспособных мужчин были мобилизованы и отправились в зону боевых действий. Еще, по приблизительным данным, около 2 миллионов человек покинули Россию в течение этого года и вполне возможно, что в следующем году их станет больше.



— Это 5–6% трудовых ресурсов, — уточнил Андрей Мовчан. — И это высококвалифицированные кадры. Из России уехали в основном люди, которые имели деньги на это. А значит, они хорошо зарабатывали и приносили добавленную стоимость экономике.