«Если никого в шахту не посылать, никто и не погибнет». Почему менеджеры идут в шахтеры и даже трагедии не снимут страну с угольной иглы

Круговая порука губит жизни

Андрей Клемин был единственным кемеровчанином среди погибших в тот день горноспасателей и шахтеров. У бригады 48-летнего мужчины не было шансов на спасение — она находилась в эпицентре взрыва.



После первых сообщений о ЧП на шахте племянница мужчины, Анна Петрова, следила за новостями, не подозревая, что в числе жертв — ее родной дядя. Об этом семья узнала только вечером.



— Он рассказывал нам, что уровень газа повышен, но не жаловался на какие-то нарушения. В день своего ухода, 25 ноября, сказал, что спускаться глубоко его бригада не будет, так как накануне их участок был сильно загазован, — вспоминает племянница.

