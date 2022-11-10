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Обзор

«Сдачи не надо, найми проститутку и пришли видео»: официанты и таксисты — о необычных чаевых

Некоторые люди раскрывают свое истинное лицо в отношении к обслуживающему персоналу

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Некоторые посетители сопровождают чаевые оригинальными комментариями

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Мир так устроен: кого-то обслуживаем мы, кто-то обслуживает нас. Днем ты — рабочая лошадка, а вечером — клиент, который идет в свое любимое кафе и оставляет там чуть больше положенного, чтобы поблагодарить персонал. Но бывают и другие случаи — странные и смешные. NGS55.RU поговорил с людьми из разных профессий и узнал их нескучные истории о чаевых.

Екатерина, копирайтер

В молодости я работала официанткой. Был у нас в ресторане постоянный клиент. Мы его называли миллионер-скромняга. Выглядел неброско, но аккуратно. Всегда стрижка-укладка, рубашечка, брючки, с собой кожаная барсеточка. Пил дорогие коктейли, заказывал лучшую еду. В конце каждого приема пищи возникала щекотливая ситуация: из вот этой вот своей барсеточки, туго набитой тысячными купюрами (пятитысячных тогда еще не было), миллионер наш предлагал официанткам забрать нужную сумму самостоятельно.

— Ты возьми сколько надо.

А у самого взгляд хитрый, довольный. Смакующий.

Тушевались сначала, конечно. Просили его самого достать. А он на своем. Ну мы и доставали. Каждый на свою совесть. Ему забавно было, а нам, молодым студенткам, тоже в итоге неплохо.

Наталья, домохозяйка

Крупная компания отмечала корпоратив в одном дорогом баре, где мой муж работал барменом. По долгу службы ему, конечно, приходилось вести светские беседы с разными клиентами. В итоге директору так понравилось общаться с моим мужем, что он в самый разгар вечеринки торжественно вручил ему книгу собственного авторства. Так и лежит в том баре, как почетный трофей.

Елена, продавец

Я работала в Сочи в магазине. Заходил к нам постоянно один загорелый красавец за одной-единственной бутылочкой воды ценой чуть меньше ста рублей. Всё время давал тысячную и уходил, не взяв сдачи. Ему приятно сделать красивый жест, и нам неплохо, конечно.

Иногда чаевые оставляют продавцам

Иногда чаевые оставляют продавцам

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Александра, банковский работник

Работала в одном кафе администратором. Всякие диковинные штуки происходили у нас (особенно в ночные смены), но одна дама мне сильнее остальных запомнилась. Женщина лет сорока. Аккуратная стрижка, осанка, костюм — всё выдает человека делового. Но это не помешало ей терпеливо дождаться своего заказа и размазать его по всему столу, не попробовав ни кусочка. Всё это было методично сделано с совершенно каменным лицом. Оплату она аналогичным образом распределила по столу и ушла, не забыв рассыпать на всё это дело чаевые рублевыми монетами. Вот что бывает, когда на работе допекут!

Ольга, копирайтер

В пору моего официантства было много всяких случаев, всё и не вспомнишь. Конечно, была и классика жанра — конфеты, сладости, букеты, номера телефонов. Один романтик, правда, очень выделился, эпично преподнеся мне в качестве чаевых… анальные шарики.

Александр, таксист

Едем как-то с клиентом. Далеко, ехать почти час. Разговорились, как бывает, за жизнь. Человек попался улыбчивый, открытый. Хороший мужик, думаю. Как оказалось, он, как и я, недавно развелся. Поговорили, по-мужски поддержали друг друга. Приехали. Он протягивает мне пятитысячную купюру и говорит: «Сдачи не надо. Найми себе хорошую проститутку и весь процесс запиши и мне пришли. У тебя же остался мой телефон?» Пришлось по всем сусекам сдачу этому извращенцу искать.

Екатерина, администратор

Лет двадцать назад ездила на Север за «длинным рублем», работала официанткой. Там официантки ушлые: столы с клиентами побогаче и солиднее разбирались быстро. А мне как-то раз досталось два грязных полупьяных гостя. Ну что ж. Обслуживаю, приношу-уношу что нужно. А они мне в конце раз — и оставляют двадцать тысяч на чай. Как позже оказалось, это были два друга, оба директора крупных фирм, ехали с рыбалки и решили поужинать. Так что не судите по одежке!

Вне зависимости от вида клиентов умные официанты стараются быть вежливыми со всеми

Вне зависимости от вида клиентов умные официанты стараются быть вежливыми со всеми

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Любовь, банковский работник

Только вышли «крымские» сторублевки. Я работала официанткой и мне достались вот такие сотни на чай от директора филиала одного известного банка. Но я тогда этого не знала и вообще подумала, что они фальшивые! Однако я быстро разобралась и теперь храню как инвестицию. А еще пару лет назад мне в качестве чаевых дали сертификат на бесплатное обучение в автошколе. Эх, жаль я ее так и не окончила!

Мария, менеджер по туризму

В конце девяностых работала в горном поселке в кафе-баре. Он работал по ночам. Контингент там любил бывать разный, особенно лица с криминальным прошлым (и настоящим тоже). Они часто задерживались до самого утра. Сами понимаете, таким людям не хотелось портить настроение, все официантки пахали и старались угодить. Вот в одно такое утро меня подзывает главный кутила и со словами «На чай!» подает пачку денег. Толстую, с мои два пальца! Я напугалась, но деньги взяла.

Валерий, бизнес-аналитик

Несколько лет назад работал проводником в РЖД. Как-то ехал в вагоне, полном китайцев. Кроме меня никто не знал английского хорошо, поэтому в основном с ними общался я. Несколько раз в вагонах видел, как распивают алкоголь, а в туалете курят. Но дебош никто не устраивал, пассажиры не жаловались, вот я и закрывал на такие детали глаза. В итоге каждый день чаевые по несколько тысяч, куча китайской лапши и одна футболка с названием какой-то китайской команды по футболу. Хорошее было время.

А вот моим коллегам из соседнего вагона повезло меньше — им как-то оставили дешевую грузинскую (не спрашивайте) текилу и использованную прокладку. Вывод — нужно повышать свою клиентоориентированность!

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