«Сдачи не надо, найми проститутку и пришли видео»: официанты и таксисты — о необычных чаевых

Мир так устроен: кого-то обслуживаем мы, кто-то обслуживает нас. Днем ты — рабочая лошадка, а вечером — клиент, который идет в свое любимое кафе и оставляет там чуть больше положенного, чтобы поблагодарить персонал. Но бывают и другие случаи — странные и смешные. NGS55.RU поговорил с людьми из разных профессий и узнал их нескучные истории о чаевых.
Екатерина, копирайтер
В молодости я работала официанткой. Был у нас в ресторане постоянный клиент. Мы его называли миллионер-скромняга. Выглядел неброско, но аккуратно. Всегда стрижка-укладка, рубашечка, брючки, с собой кожаная барсеточка. Пил дорогие коктейли, заказывал лучшую еду. В конце каждого приема пищи возникала щекотливая ситуация: из вот этой вот своей барсеточки, туго набитой тысячными купюрами (пятитысячных тогда еще не было), миллионер наш предлагал официанткам забрать нужную сумму самостоятельно.
— Ты возьми сколько надо.
А у самого взгляд хитрый, довольный. Смакующий.
Тушевались сначала, конечно. Просили его самого достать. А он на своем. Ну мы и доставали. Каждый на свою совесть. Ему забавно было, а нам, молодым студенткам, тоже в итоге неплохо.
Наталья, домохозяйка
Крупная компания отмечала корпоратив в одном дорогом баре, где мой муж работал барменом. По долгу службы ему, конечно, приходилось вести светские беседы с разными клиентами. В итоге директору так понравилось общаться с моим мужем, что он в самый разгар вечеринки торжественно вручил ему книгу собственного авторства. Так и лежит в том баре, как почетный трофей.
Елена, продавец
Я работала в Сочи в магазине. Заходил к нам постоянно один загорелый красавец за одной-единственной бутылочкой воды ценой чуть меньше ста рублей. Всё время давал тысячную и уходил, не взяв сдачи. Ему приятно сделать красивый жест, и нам неплохо, конечно.
Александра, банковский работник
Работала в одном кафе администратором. Всякие диковинные штуки происходили у нас (особенно в ночные смены), но одна дама мне сильнее остальных запомнилась. Женщина лет сорока. Аккуратная стрижка, осанка, костюм — всё выдает человека делового. Но это не помешало ей терпеливо дождаться своего заказа и размазать его по всему столу, не попробовав ни кусочка. Всё это было методично сделано с совершенно каменным лицом. Оплату она аналогичным образом распределила по столу и ушла, не забыв рассыпать на всё это дело чаевые рублевыми монетами. Вот что бывает, когда на работе допекут!
Ольга, копирайтер
В пору моего официантства было много всяких случаев, всё и не вспомнишь. Конечно, была и классика жанра — конфеты, сладости, букеты, номера телефонов. Один романтик, правда, очень выделился, эпично преподнеся мне в качестве чаевых… анальные шарики.
Александр, таксист
Едем как-то с клиентом. Далеко, ехать почти час. Разговорились, как бывает, за жизнь. Человек попался улыбчивый, открытый. Хороший мужик, думаю. Как оказалось, он, как и я, недавно развелся. Поговорили, по-мужски поддержали друг друга. Приехали. Он протягивает мне пятитысячную купюру и говорит: «Сдачи не надо. Найми себе хорошую проститутку и весь процесс запиши и мне пришли. У тебя же остался мой телефон?» Пришлось по всем сусекам сдачу этому извращенцу искать.
Екатерина, администратор
Лет двадцать назад ездила на Север за «длинным рублем», работала официанткой. Там официантки ушлые: столы с клиентами побогаче и солиднее разбирались быстро. А мне как-то раз досталось два грязных полупьяных гостя. Ну что ж. Обслуживаю, приношу-уношу что нужно. А они мне в конце раз — и оставляют двадцать тысяч на чай. Как позже оказалось, это были два друга, оба директора крупных фирм, ехали с рыбалки и решили поужинать. Так что не судите по одежке!
Любовь, банковский работник
Только вышли «крымские» сторублевки. Я работала официанткой и мне достались вот такие сотни на чай от директора филиала одного известного банка. Но я тогда этого не знала и вообще подумала, что они фальшивые! Однако я быстро разобралась и теперь храню как инвестицию. А еще пару лет назад мне в качестве чаевых дали сертификат на бесплатное обучение в автошколе. Эх, жаль я ее так и не окончила!
Мария, менеджер по туризму
В конце девяностых работала в горном поселке в кафе-баре. Он работал по ночам. Контингент там любил бывать разный, особенно лица с криминальным прошлым (и настоящим тоже). Они часто задерживались до самого утра. Сами понимаете, таким людям не хотелось портить настроение, все официантки пахали и старались угодить. Вот в одно такое утро меня подзывает главный кутила и со словами «На чай!» подает пачку денег. Толстую, с мои два пальца! Я напугалась, но деньги взяла.
Валерий, бизнес-аналитик
Несколько лет назад работал проводником в РЖД. Как-то ехал в вагоне, полном китайцев. Кроме меня никто не знал английского хорошо, поэтому в основном с ними общался я. Несколько раз в вагонах видел, как распивают алкоголь, а в туалете курят. Но дебош никто не устраивал, пассажиры не жаловались, вот я и закрывал на такие детали глаза. В итоге каждый день чаевые по несколько тысяч, куча китайской лапши и одна футболка с названием какой-то китайской команды по футболу. Хорошее было время.
А вот моим коллегам из соседнего вагона повезло меньше — им как-то оставили дешевую грузинскую (не спрашивайте) текилу и использованную прокладку. Вывод — нужно повышать свою клиентоориентированность!