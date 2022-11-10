«Сдачи не надо, найми проститутку и пришли видео»: официанты и таксисты — о необычных чаевых

— Ты возьми сколько надо.

А у самого взгляд хитрый, довольный. Смакующий.

Тушевались сначала, конечно. Просили его самого достать. А он на своем. Ну мы и доставали. Каждый на свою совесть. Ему забавно было, а нам, молодым студенткам, тоже в итоге неплохо.

Наталья, домохозяйка

Крупная компания отмечала корпоратив в одном дорогом баре, где мой муж работал барменом. По долгу службы ему, конечно, приходилось вести светские беседы с разными клиентами. В итоге директору так понравилось общаться с моим мужем, что он в самый разгар вечеринки торжественно вручил ему книгу собственного авторства. Так и лежит в том баре, как почетный трофей.