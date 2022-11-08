ИНН нужен? Какие документы у вас могут требовать при приеме на работу

Стоит ли нести целый пакет всяческих документов при приеме на новую работу? Для начала неплохо бы узнать, что вообще нужно. В законодательстве есть список обязательных документов, но что делать, если работодатель просит принести то, чего там нет? Да еще и угрожает, что не возьмет на работу? Разбираемся, какие документы работодателю нельзя требовать у кандидатов на должность (и что делать, если все-таки требует).