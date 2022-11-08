ИНН нужен? Какие документы у вас могут требовать при приеме на работу
Если у вас требуют принести что-то сверх этого списка, знайте — так делать нельзя
Стоит ли нести целый пакет всяческих документов при приеме на новую работу? Для начала неплохо бы узнать, что вообще нужно. В законодательстве есть список обязательных документов, но что делать, если работодатель просит принести то, чего там нет? Да еще и угрожает, что не возьмет на работу? Разбираемся, какие документы работодателю нельзя требовать у кандидатов на должность (и что делать, если все-таки требует).
Какие документы нужны
Общий пакет обязательных документов, которые нужно предоставить для приема на работу, указан в статье 65 ТК РФ. К ним относятся:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- трудовая книжка. Предоставлять ее не нужно, если вы заключаете трудовой договор впервые или отказались от ведения бумажной трудовой книжки на предыдущем месте работы (в этом случае нужно предоставить сведения о трудовой деятельности);
- СНИЛС. Если у вас еще нет индивидуального лицевого счета, работодатель сам передаст в Пенсионный фонд РФ сведения, которые нужны для его открытия;
- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву);
- документ об образовании или о квалификации/наличии специальных знаний (нужен при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки);
- справку об отсутствии судимости (при поступлении на работу, куда не допускаются граждане с судимостью).
— Если у вас нет трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по вашему письменному заявлению оформить новую трудовую книжку, — отметила руководитель исследовательского и аналитического центра компании по поиску работы Наталья Голованова.
Что требовать нельзя
Работодатель имеет право требовать у вас только те документы, которые предусмотрены законом — Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами. Соответственно, если какой-то из документов не указан в законе, у вас не вправе просить его во время приема на работу. К таким документам относятся:
- ИНН;
- рекомендации с предыдущего места работы;
- документы, содержащие сведения о составе семьи;
- социальные документы (удостоверения, свидетельства и прочее);
- фотографии;
- прочие документы, не указанные в законодательстве РФ.
— Документы, которые не определены законом в качестве обязательных, работодатель может лишь попросить у вас. Но требовать их или отказывать в заключении трудового договора, если вы их не предоставили, организация не вправе. Соискатель по своему желанию может предоставить дополнительные документы или отказать в их предоставлении без каких-либо последствий, — пояснила Наталья Голованова.
По словам юриста Артема Страшнова, если работодатель требует какие-то документы сверх списка, указанного в кодексе, то можно жаловаться в Госинспекцию труда, прокуратуру или оспаривать отказ в суде.
— Но нужно будет доказывать, что отказ связан не с профессиональными качествами, а с нежеланием предоставить документы. Доказать это будет не так уж просто. Работодатель может указать в причине отказа, что соискатель не подошел по каким-либо качествам или был кандидат, который подходил лучше, — объяснил юрист.
А могут ли все-таки потребовать какие-то другие документы?
Необходимость предоставления других документов будет зависеть от того, на какую работу или должность трудоустраивается соискатель или к какой категории относится. К дополнительным документам могут относиться:
- медицинские заключения (для работы с вредными условиями или в районах Севера);
- документы, разрешающие трудовую деятельность на территории РФ (для иностранцев);
- полис ДМС (для иностранцев);
- согласие родителей и органов опеки (для несовершеннолетних);
- индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов).
Кроме того, по словам Артема Страшнова, дополнительные документы могут потребовать, если вы устраиваетесь на работу по совместительству:
- разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является руководителем (если вы — уже руководитель и устраиваетесь на руководящую должность по совместительству);
- справка о характере работы с основного места (если вы устраиваетесь на работу с вредными и опасными условиями труда по совместительству).
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