20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняВосьмиклассник воткнул нож в спину другу
Все новости
Все новости

ИНН нужен? Какие документы у вас могут требовать при приеме на работу

Если у вас требуют принести что-то сверх этого списка, знайте — так делать нельзя

343
ds

Работодатель может попросить у вас дополнительные документы — всё зависит от того, на какую работу или должность вы устраиваетесь

Поделиться

Стоит ли нести целый пакет всяческих документов при приеме на новую работу? Для начала неплохо бы узнать, что вообще нужно. В законодательстве есть список обязательных документов, но что делать, если работодатель просит принести то, чего там нет? Да еще и угрожает, что не возьмет на работу? Разбираемся, какие документы работодателю нельзя требовать у кандидатов на должность (и что делать, если все-таки требует).

Какие документы нужны

Общий пакет обязательных документов, которые нужно предоставить для приема на работу, указан в статье 65 ТК РФ. К ним относятся:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • трудовая книжка. Предоставлять ее не нужно, если вы заключаете трудовой договор впервые или отказались от ведения бумажной трудовой книжки на предыдущем месте работы (в этом случае нужно предоставить сведения о трудовой деятельности);
  • СНИЛС. Если у вас еще нет индивидуального лицевого счета, работодатель сам передаст в Пенсионный фонд РФ сведения, которые нужны для его открытия;
  • документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву);
  • документ об образовании или о квалификации/наличии специальных знаний (нужен при поступлении на работу, требующую специальных знаний или подготовки);
  • справку об отсутствии судимости (при поступлении на работу, куда не допускаются граждане с судимостью).

— Если у вас нет трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по вашему письменному заявлению оформить новую трудовую книжку, — отметила руководитель исследовательского и аналитического центра компании по поиску работы Наталья Голованова.

Что требовать нельзя

Работодатель имеет право требовать у вас только те документы, которые предусмотрены законом — Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами. Соответственно, если какой-то из документов не указан в законе, у вас не вправе просить его во время приема на работу. К таким документам относятся:

  • ИНН;
  • рекомендации с предыдущего места работы;
  • документы, содержащие сведения о составе семьи;
  • социальные документы (удостоверения, свидетельства и прочее);
  • фотографии;
  • прочие документы, не указанные в законодательстве РФ.

— Документы, которые не определены законом в качестве обязательных, работодатель может лишь попросить у вас. Но требовать их или отказывать в заключении трудового договора, если вы их не предоставили, организация не вправе. Соискатель по своему желанию может предоставить дополнительные документы или отказать в их предоставлении без каких-либо последствий, — пояснила Наталья Голованова.

По словам юриста Артема Страшнова, если работодатель требует какие-то документы сверх списка, указанного в кодексе, то можно жаловаться в Госинспекцию труда, прокуратуру или оспаривать отказ в суде.

— Но нужно будет доказывать, что отказ связан не с профессиональными качествами, а с нежеланием предоставить документы. Доказать это будет не так уж просто. Работодатель может указать в причине отказа, что соискатель не подошел по каким-либо качествам или был кандидат, который подходил лучше, — объяснил юрист.

А могут ли все-таки потребовать какие-то другие документы?

Необходимость предоставления других документов будет зависеть от того, на какую работу или должность трудоустраивается соискатель или к какой категории относится. К дополнительным документам могут относиться:

  • медицинские заключения (для работы с вредными условиями или в районах Севера);
  • документы, разрешающие трудовую деятельность на территории РФ (для иностранцев);
  • полис ДМС (для иностранцев);
  • согласие родителей и органов опеки (для несовершеннолетних);
  • индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов).

Кроме того, по словам Артема Страшнова, дополнительные документы могут потребовать, если вы устраиваетесь на работу по совместительству:

  • разрешение уполномоченного органа юридического лица, где работник является руководителем (если вы — уже руководитель и устраиваетесь на руководящую должность по совместительству);
  • справка о характере работы с основного места (если вы устраиваетесь на работу с вредными и опасными условиями труда по совместительству).

Что еще почитать по теме

По теме

ТК РФДокументыРаботаРаботодатель
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2