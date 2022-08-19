Хватит отдыхать! Что делать, если начальник вызвал вас на работу из отпуска

Вызвать сотрудника на работу из отпуска могут только с его согласия. По словам юриста компании «Бенефактум» Артема Страшнова, согласие оформляется в свободной форме, но чаще всего действует следующая схема:



уведомление об отзыве из отпуска (сотрудник должен расписаться о получении);

письменное согласие сотрудника на отзыв из отпуска;

приказ об отзыве из отпуска.

Уведомление об отзыве составляет непосредственный руководитель — в нём указывают причину, по которой нужно вызвать сотрудника из отпуска. Пока сотрудник не дал своего письменного согласия на то, что он готов выйти на работу из отпуска, начальство не имеет права создавать приказ об отзыве. Устное согласие в таких случаях не подходит — если сотрудник находится далеко от места работы, можно договориться по телефону, электронной почте или любым другим способом, но затем нужно обязательно получить письменное согласие.



Приказ об отзыве из отпуска можно оформить в произвольном виде (но включить обязательные реквизиты) и затем ознакомить с ним сотрудника.



— В приказе указывают причину отзыва, дату выхода отпускника на работу, а также период, когда работнику будет предоставлена неиспользованная часть отпуска, — пояснил Артем Страшнов.



Сотрудник может выбрать, что делать с неизрасходованной частью отпуска — использовать ее в любое удобное время в текущем году или присоединить к отпуску за следующий. После того как приказ об отзыве сотрудника выпущен, руководству нужно будет внести изменения в график отпусков. За дни, отработанные вместо отпуска, зарплата начисляется в общем порядке. Позже, при использовании оставшихся дней отпуска, средний заработок для их оплаты нужно будет рассчитывать заново.



— По закону четкого алгоритма нет, что делать с оставшейся суммой отпускных. На практике часть отпуска, которая оплачена, но которую сотрудник не «отгулял», идет в счет будущего отпуска. Обычно есть договоренность между сотрудником и работодателем, как правильно это сделать. Основания удерживать эту часть из зарплаты по закону нет. Есть правила для расчета отпуска, поэтому работодатель снова должен будет высчитывать отпускные, — рассказал директор юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин.