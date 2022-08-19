Хватит отдыхать! Что делать, если начальник вызвал вас на работу из отпуска

В отпуске всегда может случиться что-то непредвиденное. Например, начальство внезапно решило вызвать вас на работу: рук совершенно не хватает, а вы очень ценный работник. Что делать в таких случаях? И имеет ли вообще руководство право беспокоить вас во время отдыха? Разобрались, как нужно поступать, если вас хотят отправить на работу из отпуска.
1
Могут ли меня вызвать из отпуска на работу?
Вызвать сотрудника на работу из отпуска могут только с его согласия. По словам юриста компании «Бенефактум» Артема Страшнова, согласие оформляется в свободной форме, но чаще всего действует следующая схема:
- уведомление об отзыве из отпуска (сотрудник должен расписаться о получении);
- письменное согласие сотрудника на отзыв из отпуска;
- приказ об отзыве из отпуска.
Уведомление об отзыве составляет непосредственный руководитель — в нём указывают причину, по которой нужно вызвать сотрудника из отпуска. Пока сотрудник не дал своего письменного согласия на то, что он готов выйти на работу из отпуска, начальство не имеет права создавать приказ об отзыве. Устное согласие в таких случаях не подходит — если сотрудник находится далеко от места работы, можно договориться по телефону, электронной почте или любым другим способом, но затем нужно обязательно получить письменное согласие.
Приказ об отзыве из отпуска можно оформить в произвольном виде (но включить обязательные реквизиты) и затем ознакомить с ним сотрудника.
— В приказе указывают причину отзыва, дату выхода отпускника на работу, а также период, когда работнику будет предоставлена неиспользованная часть отпуска, — пояснил Артем Страшнов.
Сотрудник может выбрать, что делать с неизрасходованной частью отпуска — использовать ее в любое удобное время в текущем году или присоединить к отпуску за следующий. После того как приказ об отзыве сотрудника выпущен, руководству нужно будет внести изменения в график отпусков. За дни, отработанные вместо отпуска, зарплата начисляется в общем порядке. Позже, при использовании оставшихся дней отпуска, средний заработок для их оплаты нужно будет рассчитывать заново.
— По закону четкого алгоритма нет, что делать с оставшейся суммой отпускных. На практике часть отпуска, которая оплачена, но которую сотрудник не «отгулял», идет в счет будущего отпуска. Обычно есть договоренность между сотрудником и работодателем, как правильно это сделать. Основания удерживать эту часть из зарплаты по закону нет. Есть правила для расчета отпуска, поэтому работодатель снова должен будет высчитывать отпускные, — рассказал директор юридической практики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Александр Южалин.
Поделиться
2
Кого нельзя вызвать из отпуска?
Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, из отпуска нельзя вызвать сотрудников, которым еще не исполнилось 18 лет, беременных женщин, а также тех, кто занят на работах с вредными (опасными) условиями труда. Кроме того, нельзя вызвать из дополнительного учебного отпуска сотрудников, совмещающих работу и учебу.
При этом стоит помнить, что недавние изменения в ФЗ «Об обороне» позволяют правительству РФ регулировать трудовые отношения в компаниях, которые работают по госконтрактам с Вооруженными силами РФ, Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСО и ФСБ, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В обновления входит в том числе и определение того, когда и кто (и сколько) должен работать. Поэтому в таких компаниях могут действовать отдельные правила на отзыв сотрудников из отпуска.
Поделиться
3
А если я сам хочу раньше выйти на работу?
Досрочно выйти из ежегодного оплачиваемого отпуска по собственному желанию невозможно. Это можно сделать только в случае отзыва из отпуска работодателем, о котором мы говорили выше. Но можно досрочно отправиться работать из отпуска, взятого за свой счет. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя, в котором следует указать причину раннего возвращения на работу.
— Продолжительность такого отпуска устанавливается по согласованию между сотрудником и работодателем, — пояснил Александр Южалин. — Например, если договоренность была на месяц, но спустя две недели обстоятельства изменились и работник понял, что готов прервать отпуск, он может подать заявление начальству. В нём нужно попросить прервать отпуск досрочно, после чего можно выйти на работу. Но и здесь должно быть обоюдное согласие работника и начальника: если и тот, и другой не против, то вопросов нет — можно досрочно выйти из этого отпуска.
Кроме того, работник может прервать по своему усмотрению и отпуск по уходу за ребенком, который по закону длится три года. В этом случае также нужно подать заявление работодателю о досрочном прекращении отпуска.
Поделиться
4
Что еще почитать по теме?
- Что делать, если работодатель не отправляет вас в отпуск (или, наоборот, выгоняет против вашей воли);
- как можно разделить свой отпуск (и можно ли не делить его вообще);
- правильно ли вам оплачивают отпуск? Разбираемся, как это нужно делать.
Поделиться